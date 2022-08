VAR-Wirbel und Griezmanns Blitztor bei Atleticos Sieg in Valencia

Vor den Augen von Neuzugang Cavani musste Valencia eine knappe 0:1-Heimniederlage gegen Atletico hinnehmen. In Hälfte eins war einiges los, nach dem Seitenwechsel stach dann Joker Griezmann direkt nach seiner Einwechslung.

Der dritte Spieltag in Spanien wurde im Mestalla abgeschlossen, wo Valencia Atletico Madrid empfing. Im Stadion war auch Edinson Cavani, dessen Verpflichtung die "Fledermäuse" kurz vor der Partie bekanntgaben. Der Angreifer wird am Dienstag offiziell vorgestellt und könnte dann gegen Getafe am Sonntag erstmals zum Einsatz kommen.

Der Uruguayer sah einen sehr ereignisreichen ersten Durchgang, in dem jedoch keine Tore fielen - zumindest keine, die zählten. Moratas sattes Pfund in der Anfangsphase fand keine Anerkennung, da der Angreifer im Abseits stand (3.). In der 23. Minute durfte Valencia etwas länger über das schöne Tor von Musah jubeln, allerdings griff der VAR ein. Es ging um ein Einsteigen im Vorfeld des Tores von Diakhaby gegen Joao Felix. Der Portugiese tunnelte seinen Gegenspieler und wurde dann zu Fall gebracht - somit wurde das Tor zu Recht zurückgenommen.

Referee Guillermo Cuadra Fernandez war dann vor der Pause sogar noch einmal gezwungen, eine Entscheidung umzudrehen. Er zeigte zunächst Thierry Correia nach einem Foul an Morata Rot, weil er das Einsteigen als Notbremse wertete. Aber der Stürmer legte sich die Kugel etwas nach links vor, zudem war in der Mitte noch ein Defensivmann dabei. Deswegen wandelte der Schiedsrichter die Rote Karte nach Ansicht der Bilder in eine Gelbe Karte um. Beinahe wären die Gäste dann noch mit einer Führung in die Kabine gegangen, doch Morata scheiterte mit seiner Riesenchance an Heimkeeper Mamardashvili.

Griezmann ist sofort voll da

Der zweite Durchgang hatte dann bei Weitem nicht mehr so viele kritische Szene wie der erste zu bieten. Es passierte auch vor beiden Toren nicht mehr viel, allerdings gab es aus Sicht Atleticos noch die eine entscheidende Szene: Der kurz zuvor eingewechselte Griezmann traf nämlich mit seinem ersten Ballkontakt - es sollte letztlich der Siegtreffer sein (66.). Der Franzose hatte allerdings auch mächtig Glück, dass Carlos Soler die Kugel unhaltbar für Mamardashvili abfälschte. Dem Keeper der Gastgeber konnte an dem Tag ohnehin kein Vorwurf gemacht werden, er verhinderte kurz vor dem Ende gegen Carrasco (89.) und Griezmann (90.) sogar noch eine höhere Niederlage.

Für die Rojiblancos gab es somit im dritten Spiel den zweite Sieg. Für Valencia war es die zweite Niederlage.