Vagnoman endlich wieder Kader-Kandidat

Mit Josha Vagnoman kehrt beim VfB Stuttgart ein lange verletzter Kandidat für die Außenverteidigerposition zurück. Passend, dass Trainer Michael Wimmer zuletzt wieder eine Grundordnung spielen ließ, in der Vagnomans Stärken zum Tragen kommen.

Viel besser könnte das Timing für Josha Vagnoman nicht sein. Denn kaum hat Trainer Michael Wimmer es mal wieder mit einer Viererketten-Grundordnung, in der echte Außenverteidiger benötigt werden, versucht, scheint der Ex-Hamburger nach langer Pause wieder ein Kandidat für den Spieltagskader zu sein.

Zumindest ist Vagnoman nach seinem Knochenödem im Knie mittlerweile lange genug im Mannschaftstraining, um als solcher zu gelten. Für die Startelf bei Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) wird es gewiss nicht reichen, aber mittelfristig kann sich Vagnoman Minuten ausrechnen. Minuten, die er braucht, um an alte Stärke heranzureichen.

Klar ist: Beim 2:1 gegen den FC Augsburg hat Waldemar Anton untermauert, dass auch er die Rolle als Außenverteidiger einnehmen kann, im Übrigen nicht nur wegen seines späten Siegtores. Und auch Pascal Stenzel hat mit seinem Fernschusstor im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld Werbung in eigener Sache betrieben. Mit Vagnoman erhält Wimmer noch eine weitere Option, wobei unklar ist, ob der 42-Jährige permanent auf das 4-4-2 vom vergangenen Samstag setzten wird.

Insgesamt wirkte der VfB stabiler in dieser Grundordnung. Dass die Bahnen doppelt besetzt sind, spielt Borna Sosa zum Beispiel in die Karten. Der Kroate ist ein Kombinationsspieler, Chris Führich und er verstehen sich fußballerisch blendend, das war gegen den FCA offenkundig. Weiterer Pluspunkt: Defensiv tut sich Sosa leichter, wenn er nicht alleine auf der Bahn agieren muss.

Auf der rechten Seite gilt fürs Verteidigen Ähnliches, eine Kernkompentenz von Silas war die Defensive nie. Allerdings fand der Kongolese am Samstag im Doppel nicht in die Partie. Was gewiss nicht am starken Anton lag, vielleicht eher daran, dass Silas mit Anlauf noch stärker seine Dribblings aufziehen kann.

Im Grunde ist der 24-Jährige aber offensiv so begabt, dass er in Stuttgart unersetzlich ist. Zudem auch ein Spieler, der intelligent genug ist, sich anders seine Räume zu suchen. Oder ganz einfach gedacht: Vielleicht hatte Silas gegen den FCA schlicht und ergreifend nicht seinen besten Tag. Man darf jedenfalls gespannt sein, ob Wimmer auch in den drei verbleibenden Partien in Gladbach, gegen Hertha BSC und bei Bayer Leverkusen auf das "echte" 4-4-2 setzt.