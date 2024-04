Vagnoman droht die nächste lange Pause

Erst vor Kurzem meinte Josha Vagnoman in einem kicker-Interview, er habe seine Verletzungsprobleme weitgehend im Griff. Jetzt hat es den Stuttgarter Rechtsverteidiger, der das Verletzungspech magisch anzieht, erneut erwischt. Dem 23-Jährigen droht die nächste lange Pause.

Wann genau das Unglück zugeschlagen hat, ist nicht kommuniziert. Es muss irgendwann in der ersten Hälfte der Partie in Dortmund gewesen sein, die der VfB mit 1:0 für sich entschied. Vielleicht sogar bei der Großchance der Gastgeber, als Karim Adeyemi in der 31. Minute mit einer Körpertäuschung Vagnoman aus dem Gleichgewicht brachte und der VfB-Verteidiger obendrein auf dem glitschigen Rasen ausrutschte. Das anschließende Duell mit VfB-Keeper Alexander Nübel verlor der Borusse. Wie auch immer: In der Pause beklagte Vagnoman Schmerzen im Fuß. Für ihn kam Leonidas Stergiou.

Vagnoman von vielen Verletzungen geplagt

Sebastian Hoeneß klingt nicht gerade optimistisch, auch wenn er versucht, angesichts der für Montag geplanten genaueren Untersuchungen die Fassung zu wahren. "Wir müssen hoffen, dass das keine schwere Verletzung ist", sagt der 41-Jährige, der die Hoffnung als "mittelgroß" beschreibt. "Da müssen wir warten." Die Füße sind die Problemzone Vagnomans, der neben einer langen Liste von unterschiedlich schweren Blessuren in für den Fußballsport relevanten Körperteilen auch mehrfach schon Fußverletzungen davongetragen hat. Von der Prellung über einen Mittelfußbruch bis hin zu einem Knochenödem war alles dabei.

Erst in dieser Saison verpasste der gebürtige Hamburger die ersten Monate, nachdem er sich im Sommer bei der U-21-Europameisterschaft im Juni 2023 in Rumänien und Georgien verletzt hatte. Im letzten Gruppenspiel vor dem Turnier-Aus bei der deutschen 0:2-Niederlage gegen die Nationalmannschaft Englands bekam Vagnoman einen Schlag ab, der ihn früh in der Partie zur Aufgabe zwang.

Stergiou überzeugt nach seiner Einwechslung

Zur aktuellen Verletzung soll am Montag eine abschließende Diagnose getroffen werden. Eine längere Pause wird befürchtet, was wiederum für Stergiou die Tür zur Startelf öffnet. Der Schweizer U-21-Nationalspieler kam in der 2. Hälfte in Dortmund und erntete viel Lob. Hoeneß erzählt, er habe den Verteidiger, "vor der Mannschaft hervorgehoben. Er hat aber eine großartige 2. Halbzeit gespielt und richtig gut verteidigt. Das war eine richtig gute Leistung von Leo, die nicht selbstverständlich ist in Dortmund, wenn du in der Halbzeitpause reinkommst".

Der Leihprofi vom FC St. Gallen hat es sichtlich genossen. "Es hat extrem Spaß gemacht vor so einer Riesenkulisse zu spielen", meint der 22-Jährige. "Wir wussten, dass der BVB sehr gute und sehr schnelle Spieler hat und haben uns sehr gut darauf vorbereitet." Dass man am Ende mit 1:0 den Platz als Sieger verlassen hat, war "vor so einer Kulisse Wahnsinn".