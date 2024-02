Uzun bestätigt Gespräche mit der SGE, "aber auch mit anderen Teams"

Mit bislang elf Saisontoren in der 2. Bundesliga hat sich Can Uzun bei zahlreichen Vereinen für einen Transfer im Sommer auf den Plan gespielt. Gegenüber der "Mittelbayerischen Zeitung" bestätigte der 18-jährige Offensivmann des 1. FC Nürnberg Gespräche mit Bundesligist Eintracht Frankfurt. "Das stimmt - aber auch mit anderen Teams. Durch ist aber noch nichts, weder mit Frankfurt oder anderweitig", so der gebürtige Regensburger. Am Ende werde er seine Entscheidung "aus meinem Herzen heraus treffen. Da hat kein anderer wirklich Einfluss darauf".