Unterschreibt Elvedi jetzt einen neuen Vertrag in Gladbach?

Transfer geplatzt, für Nico Elvedi geht es doch bei Borussia Mönchengladbach weiter. Am Samstag sprachen alle Beteiligten über die Situation und die weitere Zukunft des Verteidigers.

Es waren Wochen der Ungewissheit. Für Nico Elvedi, aber auch die Verantwortlichen im Borussia-Park, die mit dem Abschied des Schweizers gerechnet und deswegen auch schon Maximilian Wöber für die Abwehr verpflichtet hatten. Doch am Ende wurde es nichts mit einem Wechsel von Elvedi zu den Wolverhampton Wanderers oder irgendwo anders hin - der Nationalspieler (Vertrag bis 2024) bleibt Borusse. Und durfte gegen den FC Bayern (1:2) als Einwechselspieler für den ausgepowerten Joe Scally seine ersten Minuten in dieser Saison sammeln. An den ersten Spieltagen war er wegen seiner Wechselabsicht nicht für den Kader berücksichtigt worden.

"Ich habe mich sehr gefreut. Dass ich im Kader stand und auch über die Wertschätzung des Trainers, dass er mich hat spielen lassen. Es hat gutgetan, wieder auf dem Feld zu stehen", sagte Elvedi nach der Niederlage gegen den Rekordmeister.

Doch wie geht es nach der Länderspielpause weiter? Die Bosse, das haben sie in den zurückliegenden Monaten immer wieder betont, wollen Spieler, die sich voll zum Borussia-Weg bekennen. In Elvedis Fall würde dies bedeuten: Eine Vertragsverlängerung über 2024 hinaus, möglicherweise mit einer festen Ausstiegsklausel für den nächsten Sommer.

Elvedi muss "alles sacken lassen"

"Wir sind mit Nico in Gesprächen", sagte Sportdirektor Nils Schmadtke am Samstag. Trainer Gerardo Seoane kündigte an: "In den nächsten zwei Wochen wird es Gespräche mit Nico und seinem Umfeld geben. Die Kommunikation zu ihm und seiner Seite ist offen und transparent. Wir haben auch schon klar gesagt, welche Lösungen wir uns vorstellen können. Dass er jetzt zum Einsatz kam, ist auch ein Signal an ihn."

Und wie sieht es mit Elvedis Bereitschaft aus, den Vertrag zu verlängern? "Die letzte Zeit war nicht einfach. Klar habe ich mich umgeschaut, weil mein Vertrag nur noch ein Jahr läuft. Es war aber auch nicht so, dass ich den Verein unbedingt verlassen wollte. Ich werde jetzt mal alles sacken lassen und versuchen, mich in die Mannschaft zu kämpfen. Es wird sicherlich auch Gespräche geben. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier, zu 100 Prozent glücklich und werde alles für den Verein geben", kündigte Elvedi an. "Ich werde mir meine Gedanken machen." Und klar ist für den Verteidiger auch: In ein Land, in dem das Transferfenster noch geöffnet ist, wird er nicht wechseln.