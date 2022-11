Untergeordnete Rolle für Aufstiegstrainer Büskens

Der üppige Stab an Co-Trainern von Thomas Reis auf Schalke ist prominent besetzt, nicht zuletzt mit Aufstiegsheld Mike Büskens. Nach einer Woche Amtszeit hat Reis nun eine klare Co-Trainer-Hierarchie skizziert. Büskens spielt eine eher untergeordnete Rolle.

Bei der Trainersuche im Sommer war klar: Der neue Coach darf keinen Vertrauten mitbringen, er muss seinen Dienst auf Schalke ohne Gefolgschaft antreten. Das war der unmissverständliche Wille der Vereinsführung, die sich ihre Trainersuche dadurch zusätzlich erschwert hat. In Frank Kramer fand sie seinerzeit einen Mann, der bereit war, die Vorgabe zu erfüllen.

Die Vereinsführung entschied sich damals zu dieser in der Branche mittlerweile eher unüblichen Prämisse, weil sie dem funktionierenden Trainerteam aus der Aufstiegssaison Unantastbarkeit garantieren wollte. Hauptsächlich ging es dabei um Aufstiegstrainer Mike Büskens und Taktik-Tüftler Matthias Kreutzer.

Gellhaus ist Reis' erster Ansprechpartner

Nach der Entlassung Kramers im Oktober fand ein Umdenken bei den Bossen statt. Plötzlich waren sie doch offen dafür, neben einem neuen Trainer auch dessen Vertrauten zu verpflichten. So kam es, dass die Schalker Thomas Reis' Forderung bereitwillig erfüllten: Der frühere Trainer des VfL Bochum durfte Markus Gellhaus mitbringen.

Nach einer Woche Amtszeit skizzierte Reis am Donnerstag auf kicker-Nachfrage hinsichtlich der Rollenverteilung eine klare Hierarchie im Co-Trainer-Stab. Demnach sei Gellhaus eindeutig "mein erster Ansprechpartner", sagte Reis. Gegen Freiburg konnte man schon erkennen, wie sich das auch in der Praxis darstellt: Vor der dicht besetzten Trainerbank waren zwei Klappstühle aufgestellt - einer für Reis, einer für Gellhaus.

Alle anderen saßen dahinter, Büskens inklusive. Reis bezeichnete den Eurofighter, mit dem Schalke in der Vorsaison einen enormen und in der Zweitligameisterschaft gipfelnden Schlussspurt hingelegt hatte, als "Bindeglied zur U 23". In Kreutzer sieht Reis einen "Trainerkollegen mit gutem Auge". Zur Crew gehört obendrein Beniamino Molinari, der seit Juli auf Schalke ist.

Personelle Veränderungen sind nicht ausgeschlossen

In der WM-Pause wolle man über weitere Rollenverteilungen sprechen, kündigte Reis am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Bremen am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an. Es scheint, als seien in absehbarer Zeit auch personelle Veränderungen im großen Trainerstab nicht ausgeschlossen.