"Unterbewusst ist es schon drin": Azzouzi vermutet Schiedsrichter-Beeinflussung

Jude Bellingham hätte kurz vor dem Pausentee mit Gelb-Rot vom Platz fliegen können, aus Fürther Sicht gar müssen. Sportdirektor Rachid Azzouzi redete sich deswegen in Rage und kritisierte die Schiedsrichter.

Wagt einen Blick in den Kopf der Schiedsrichter: Fürths Sportdirektor Rachid Azzouzi. Bongarts/Getty Images

Am Mittwochabend gastierte Bundesliga-Schlusslicht Fürth in Dortmund, ging natürlich als klarer Außenseiter ins Rennen - und schlug sich über weite Strecken ziemlich gut. Das führte im zweiten Abschnitt sogar dazu, dass die heimischen BVB-Fans ihr eigenes Team, das sich sichtlich schwer tat, auspfiffen.

Dennoch stand nach den 90 Minuten ein 3:0-Erfolg dank zweier Treffer von Dortmunds Torgarant Erling Haaland zu Buche - und zwar in Überzahl. Gut und gerne hätten die Schwarz-Gelben die gesamten zweiten 45 Minuten aber auch in Unterzahl bestreiten können, denn Jude Bellingham erlaubte sich kurz nach seiner ersten Verwarnung und unmittelbar vor der Pause nochmals ein Vergehen. Gelb-Rot gab es von Referee Daniel Schlager aber nicht, was die Mittelfranken um Trainer Stefan Leitl aufbrachte.

Der Coach handelte sich prompt selbst Gelb ein.

"Wenn das ein blauer Spieler gewesen wäre, wäre er weg gewesen"

Und auch Rachid Azzouzi war sauer auf das Gespann, was der SpVgg-Sportdirektor auch direkt beim Interview mit "Sky" deutlich machte. Der 50-Jährige vermutet eine Ungleichbehandlung durch die Schiedsrichter: "Ich glaube schon, auch wenn ich von den Schiedsrichtern gesteinigt werde, dass es unterbewusst so ist, wenn du dir gegen Dortmund einen Fehler erlaubst, dann gibt es Theater. Wenn dir gegen Fürth ein Fehler passiert, dann redet in drei Stunden keiner mehr drüber."

Regte sich lautstark auf und sah Gelb: Stefan Leitl. imago images/Zink

"Wir wären vom Platz geflogen. Da kann ich ihnen Brief und Siegel geben. Wenn das ein blauer Spieler gewesen wäre, wäre er weg gewesen", schimpfte Azzouzi weiter und fügte nochmals seine Sicht der Dinge hinzu: "Ich glaube schon, dass einfach die Kulisse und vor dem Hintergrund, dass es Dortmund oder Bayern ist, es ab und an Entscheidungen gibt, die nicht ganz nachzuvollziehen sind." Der Manager der Fürther wolle zwar nicht sagen, dass es die Referees absichtlich machen. "Aber unterbewusst ist es schon drin." Da helfe es am Ende auch nicht, dass Doppelpacker Haaland mal wieder seine Qualität unter Beweis gestellt hat, "heute hat der Schiedsrichter seinen Teil dazu beigetragen. Heute war ein Punkt drin!"

Auch vor dem 0:2 von Haaland, als es einen Freistoßpfiff nach einem Zweikampf von Dickson Abiama an Thomas Meunier gab. Auch darüber ärgerte sich Azzouzi: "Nein, das ist kein Foul! So wie der die ganze Zeit pfeift, ist das kein Foul. Aber bei allem Respekt: Ob der Spieler so ein Foul in der Champions League kriegt?"

Die Sohle ist offen, er nimmt das Foul in Kauf. Stefan Leitl

Nach Spielschluss blies auch Fürths Trainer Leitl ins selbe Horn: "Er geht mit einer großen Dynamik in den Zweikampf. Die Sohle ist offen, er nimmt das Foul in Kauf. Dann ist das für mich eindeutig, das ist eine klare Gelb-Rote Karte. Das ist natürlich alles ärgerlich für uns. Das ist dann schon eine Szene, die mich brutal ärgert - und es ist nicht die erste Szene in dieser Saison." Er wolle das zwar jetzt nicht auf die Tatsache schieben, dass sein Klub ein "kleiner Klub" ist, "für mich ist das einfach ärgerlich - und da muss der Schiedsrichter einfach auch die Courage haben, Gelb-Rot zu zeigen."