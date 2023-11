"Unsere Stärken ins Spiel bringen": Enochs vor Spitzenduell selbstbewusst

Vor dem Duell um die Tabellenführung gegen Dynamo Dresden zeigte sich Regensburg-Trainer Joe Enochs selbstbewusst. Mit Florian Ballas kehrt eine "wichtige Säule" zurück in den Kader.

"Zwei richtig gute Mannschaften treffen aufeinander", freute sich Regensburgs Cheftrainer Joe Enochs auf das Spiel seines Jahn gegen Dynamo Dresden am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Es ist nicht weniger als das Duell um die Tabellenführung in der 3. Liga: Beide Mannschaften stehen punktgleich an der Spitze, nur aufgrund der um zwei Treffer besseren Tordifferenz werden die Dresdner als Erster geführt.

Und ganz besonders freute sich Enochs für seine Mannschaft, dass "wir uns so ein Spitzenspiel überhaupt erarbeitet haben". Acht Siege in Serie fuhr der Jahn zuletzt in der Liga ein, die letzte Niederlage in einem Pflichtspiel gab es im September bei der 1:2-Heimniederlage gegen Sandhausen.

Mit Selbstbewusstsein ins Duell gegen Dresden

Doch gehe es am Wochenende nun gegen eine "sehr, sehr starke Mannschaft", wie der 52-Jährige feststellte. Dynamo hat saisonübergreifend die letzten elf Heimspiele allesamt gewonnen, zudem ging das Team von Markus Anfang nach eigener Führung in dieser Spielzeit immer als Sieger vom Platz. Auch die 0:1-Niederlage der Sachsen beim Nachholspiel in Saarbrücken ändert daher nichts an der Sichtweise des Jahn-Coaches: "Dresden steht zurecht oben an der Tabellenspitze."

Wir freuen uns unheimlich auf das Spiel. Auch für mich wird es ein Highlight. Joe Enochs über das Spitzenduell in Dresden

"Wir freuen uns unheimlich auf das Spiel. Die Anspannung steigt merklich bei den Spielern, und auch für mich wird es ein Highlight", blickte Enochs voraus. Seine Mannschaft solle bei sich bleiben und "unsere Stärken ins Spiel bringen". Wenn seine Spieler an ihre Leistungsgrenze gingen, dann haben sie eine Chance gegen jeden Gegner, also auch in Dresden, so der 52-Jährige optimistisch. Auch Newcomer Rasim Bulic äußerte sich zuvor ähnlich selbstbewusst. Mit Blick auf das Spitzenduell sagte er: "Wir haben acht Siege in Serie, gehen mit breiter Brust rein."

Fünf Gegentore? "Für uns einfach zu viel"

Allerdings gab Enochs auch zu Bedenken, "das Spiel nicht größer zu machen als es ist". Jeder Spieler gehe unterschiedlich mit dem Druck und der Aufregung um, die ein solches Topspiel hervorrufe. Spieler, die noch nie vor so einer Kulisse gespielt haben - das stimmungsvolle Rudolf-Harbig-Stadion dürfte ausverkauft sein -, wolle er daher "ein bisschen bremsen", kündigte der US-Amerikaner an.

Wichtige Erkenntnisse konnte er zuletzt bei der 2:5-Testspielniederlage gegen den FC Augsburg sammeln - für Enochs alles in allem ein "guter und gelungener Test gegen einen guten Gegner", bei dem sich einige Reservisten zeigen und in den Vordergrund spielen konnten. Besonders Lob vom Trainer erhielten hier Tobias Eisenhuth und Bryan Hein. Die guten Ansätze und das "teilweise ordentliche Spiel" seien aber durch die fünf Gegentore etwas konterkariert worden - "das ist für uns einfach zu viel", kritisierte Enochs.

Ballas bereits eine Option - Anspach wird langsam aufgebaut

Personell kann der Coach in Dresden fast aus dem Vollen schöpfen. Niclas Anspach (nach Außenbandanriss im Sprunggelenk) und Florian Ballas (nach anhaltenden muskulären Problemen) sind beide wieder voll im Training beim Zweitligaabsteiger und kamen gegen den FCA schon zu Kurzeinsätzen. Enochs freute sich, "dass wir zwei Spieler zurückbekommen, die schon nachgewiesen haben, dass sie für uns sehr wichtig sein können". Ballas sei als "wichtige Säule" in Dresden bereits wieder eine Option, bei Anspach werde es dagegen etwas länger dauern, bis er wieder komplett einsatzfähig sei. "Wir bauen ihn peu à peu auf", gab Enochs ein Update.

Getrübt wird die Freude allerdings von der schweren Knieverletzung von Eric Hottmann aus der vergangenen Woche. Der Stürmer wurde am Mittwoch erfolgreich operiert und blicke bereits optimistisch auf den Rehaprozess, so Enochs. "Wir stehen zu ihm und werden ihm helfen. Er hat bewiesen, dass er ein wichtiger Bestandteil ist."

"Verletzungen gehören leider zum Spiel", seufzte Enochs zum Abschluss der Pressekonferenz. "Wir freuen uns daher, dass wir bis jetzt noch nicht so viele schwere Verletzungen hatten."