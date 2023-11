Monatelange Pause für Regensburgs Hottmann

Wenige Tage nach seinem ersten Saisontor hat sich Eric Hottmann am Knie verletzt. Für den Stürmer von Jahn Regensburg bedeutet der Trainingsunfall eine monatelange Pause.

Am vergangenen Spieltag ist der Knoten endlich geplatzt: Beim 2:0-Sieg gegen den SSV Ulm war Eric Hottmann sein erstes Tor in der laufenden Drittliga-Saison geglückt. Doch auf die große Freude folgte am Dienstag der Schock. Der Stürmer verletzte sich im Training am Knie.

Zwei Tage später steht die niederschmetternde Diagnose fest: Nach Angaben seines Klubs hat sich der gebürtige Schwabe eine schwere Kreuzband- und Meniskusverletzung im linken Knie zugezogen. Die Folge ist eine monatelange Zwangspause für den Stürmer, der sich vergangene Saison mit zehn Toren in 32 Regionalliga-Partien für Cottbus empfohlen hat.

In der laufenden Saison kam der Neuzugang 14-mal in der 3. Liga zum Einsatz (kicker-Note 3,60). Nach zehn Joker-Einsätzen in Serie gab er Mitte Oktober sein Startelf-Debüt, ehe ihm dann am Sonntag wiederum nach Einwechslung das erste Tor gelang. Nun muss der Tabellenzweite vorerst ohne ihn auskommen.