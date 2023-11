Dreierpack Beljo, doch Sorgen um Okugawa

Dank Dion Beljo hat der FC Augsburg ein Testspiel gegen Jahn Regensburg mit 5:2 für sich entschieden. Allerdings bangt der Bundesligist um Masaya Okugawa.

Der Japaner, der vor dieser Saison von Arminia Bielefeld zum FC Augsburg gewechselt war, feierte nach langer Verletzungspause (Schlüsselbeinbruch) sein Startelf-Debüt für den FCA. Dieses endete jedoch jäh.

Bereits in der 22. Minute wurde Okugawa von Regensburgs Bittroff im Jahn-Strafraum von den Beinen geholt. Okugawa war zunächst mit schmerzverzerrtem Gesicht liegengeblieben und versuchte es nach einer kurzen Behandlungspause noch einmal. Aber nicht für lange, die Schmerzen waren zu groß: In der 30. Minute musste der 27-Jährige den Platz verlassen, für ihn kam Michel in die Partie.

Regensburg kämpft sich immer wieder zurück

Den fälligen Strafstoß verwandelte Beljo zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für die Fuggerstädter. Beljo hatte auch die Führung nach nur wenigen Sekunden erzielt (1.), die Bauer für den Jahn egalisierte (13.). Nach dem erneuten Rückstand schlug der Drittligist durch Schmidt (38.) noch einmal zurück, doch der eingewechselte Michel markierte abermals die FCA-Führung (40.).

Nach dem Wechsel dauerte es nur wenige Minuten, ehe erneut Beljo auf 4:2 für den FCA stellte (51.). Anschließend wurde auf beiden Seiten mit den Wechseln begonnen, worunter der Spielfluss litt. Kurz vor dem Abpfiff stellte der eingewechselte Hausmann auf 5:2 für Augsburg (82.) - wenig später war Schluss.

Sogar mehr Tore waren möglich

Regensburg bot den zwei Klassen höher spielenden Fuggerstädtern lange Zeit Paroli und hatte bei zwei Aluminiumtreffern (Schmidt, 35., Kother, 81.) Pech. Allerdings hatte der FCA neben seinen fünf Toren noch weitere gute Möglichkeiten, Beljo ließ beispielsweise in der 67. Minute sein viertes Tor liegen.

Augsburg gastiert nach der Länderspielpause am 25. November beim 1. FC Union Berlin. Für Regensburg geht es tags darauf in der 3. Liga bei Spitzenreiter Dynamo Dresden weiter.