Unions Kemlein vor Ausleihe zum FC St. Pauli

Im Union-Mittelfeld herrscht dichtes Gedränge. Neun Spieler streiten um drei Plätze - nun aber könnte sich die Lage ein bisschen entspannen: Aljoscha Kemlein steht vor einem Wechsel.

Beim 1. FC Union Berlin herrscht vor allem im zentralen Mittelfeld ein Überangebot. Zumeist streiten sich gleich neun Spieler um zwei beziehungsweise drei Positionen in der Startelf. Einer dieser Riege wird den Verein nun wohl erstmal verlassen. Denn Aljoscha Kemlein steht nach kicker-Informationen vor einer halbjährigen Ausleihe zum Zweitligisten FC St. Pauli.

Das Eigengewächs kam in der Bundesliga nur auf 27 Einsatzminuten, hinzu gesellt sich ein Kurzeinsatz in der Champions League gegen Real Madrid (0:1). Dafür bestritt der 19-Jährige vier Partien in der Youth League. Nun soll der technisch versierte Mittelfeldakteur mehr Spielzeit bei den Hamburgern sammeln, damit seine Entwicklung nicht ins Stocken gerät.

Beim FC St. Pauli, Tabellenzweiter im deutschen Unterhaus, besteht eine Vakanz im zentralen Mittelfeld, weil Kapitän Jackson Irvine sowie Connor Metcalfe alsbald beim Asien-Cup unterwegs sein werden. Die Nationalspieler Australiens starten am 13. Januar in den Wettbewerb. Die Socceroos gelten als einer der Favoriten auf den Turniersieg, dementsprechend könnten Irvine und Metcalfe den Hamburgern bis zu fünf Partien fehlen, wenn Australien beim Asien-Cup weit vordringt.

Was wiederum die Chance für Kemlein sein könnte, seine Einsatzminuten in dieser Spielzeit rapide aufzustocken.