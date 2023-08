Union verpflichtet Stürmer: Volland kehrt in die Bundesliga zurück

Kevin Volland hatte zuletzt schon angedeutet, dass er nach drei Jahren bei der AS Monaco einer Rückkehr nach Deutschland nicht abgeneigt wäre. Union Berlin hat es vernommen und den Stürmer verpflichtet.

Union Berlin bastelt weiterhin an einer schlagkräftigen Truppe, um nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League zu bestehen. Nach Rekordtransfer Robin Gosens (Inter Mailand) vermeldeten die Köpenicker mit Kevin Volland nun den nächsten prominenten Neuzugang.

Der Stürmer kehrt damit aus Frankreich in die Bundesliga zurück, nachdem er am Donnerstag seinen Medizincheck in der Bundeshauptstadt erfolgreich absolviert hat. Union zahlt eine Sockelablöse in Höhe von vier Millionen Euro, zusätzlich könnten noch 1,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen hinzukommen.

"Ich bin in der Bundesliga aufgewachsen und habe sie nie aus den Augen verloren. Dass ich nun hier bei Union weiterhin die Chance bekomme, auf höchstem Niveau zu spielen, freut mich sehr", wird der Neu-Berliner in einer Mitteilung zitiert.

Der mittlerweile 31-Jährige war 2020 nach vier Jahren bei Bayer Leverkusen ins Fürstentum gewechselt. Allerdings war Volland in Monaco zuletzt nicht mehr erste Wahl. In der Ligue 1 kam er 2022/23 nur noch 17-mal zum Einsatz (drei Tore), kein einziges Mal spielte er dabei über 90 Minuten.

Neben Leverkusen lief der 15-malige deutsche Nationalspieler in der Bundesliga auch bereits für die TSG Hoffenheim auf, ausgebildet wurde er in der Jugend von 1860 München. In insgesamt acht Bundesliga-Spielzeiten und 247 Partien erzielte Volland 77 Tore und bereitete 62 Treffer vor.

"Wir haben in jedem der Gespräche mit Kevin gespürt, wie sehr er zurück nach Deutschland und in die Bundesliga wollte. Seine Qualitäten vor dem Tor hat er in all den Jahren national und international unter Beweis gestellt", lobt Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert den neuen Mann. "Wir freuen uns auf diesen offensiv flexibel einsetzbaren Spieler."