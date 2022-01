Union verleiht Puchacz an Trabzonspor

Union Berlin hat Tymoteusz Puchacz an Trabzonspor ausgeliehen. Dem Linksverteidiger winkt somit eine Meisterfeier im Sommer.

Union leiht Puchacz für ein halbes Jahr aus. Der 22-Jährige soll mithelfen, Trabzonspor zu Meisterehren zu verhelfen. Der Klub vom Schwarzen Meer führt die Tabelle in der türkischen Süper Lig mit deutlichem Vorsprung an.

Puchacz war erst im Sommer für 2,5 Millionen Euro von Lech Posen zu den Eisernen gewechselt, konnte sich aber bisher nicht durchsetzen. Der Pole kam lediglich in der Conference League und deren Qualifikation insgesamt sieben Mal zum Einsatz, in der Bundesliga hingegen nicht. Sein Vertrag in Berlin läuft noch bis 2025.

"Wir sind mit Tymoteusz' Einstellung sehr zufrieden. Mit der Leihe wollen wir ihm die Möglichkeit geben, in dem halben Jahr Spielzeit zu bekommen, die wir ihm hier aktuell nicht garantieren können", sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. "Wir erachten Trabzonspor als sehr guten Leihpartner, da sie eine hohe Qualität im Kader haben und eine sehr gute Saison spielen. Mehr Spielpraxis wird ihm bei seiner Entwicklung ganz sicher helfen, bevor er ab dem 1. Juli zu uns zurückkehren wird."

