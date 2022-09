Union sinnt im Top-Duell gegen Bayern auf Revanche

Zum Spitzenspiel gastiert der FC Bayern München am Samstag beim 1. FC Union Berlin in der Alten Försterei. Verzichten müssen die Köpenicker dabei auf Innenverteidiger Diogo Leite.

Die letzte Bundesligapleite kassierten die Eisernen in der Vorsaison am 19. März. Der Gegner damals hieß FC Bayern München (0:4). Nun hat die Mannschaft von Trainer Urs Fischer im Top-Duell die Chance, sich für die Klatsche zu revanchieren. "Wir versuchen das Spiel so anzugehen, dass wir gewinnen können. Wenn möglich, wollen wir einen Punkt bei uns behalten", betont der Coach.

Für den 56-Jährigen sei es wichtig, mit viel Mut an die "tolle Aufgabe" heranzugehen. "Du darfst ihnen nicht zu viel Raum geben. Aber auch mit dem Ball brauchen wir viel Entlastung, damit die Spieler regenerieren können. Ich freue mich auf das Spiel. Wir treten gegen eine der besten Mannschaften auf der Welt an."

Ob der Kader des FC Bayern sich im Vergleich zur Vorsaison verbessert hat, wollte Fischer nicht wirklich beurteilen. "Robert Lewandowski und Sadio Mané sind beides Top-Stürmer, aber die 35 Treffer von Lewandowski musst du erst einmal wett machen. Trotzdem: So einen Start mit so vielen Toren haben sie auch noch nicht hingelegt. Sie sind gut unterwegs, sehen sehr stabil aus."

Brustkorbprellung bremst Diogo Leite aus

Für die Herausforderung gegen den deutschen Rekordmeister hat Fischer fast alle Spieler zur Verfügung. Timo Baumgartl ist noch keine Option für den Kader. Zudem fällt Innenverteidiger Diogo Leite mit einer Brustkorbprellung aus. "Es nicht allzu schlimm. Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann", sagte der Fußball-Lehrer.

Hält die tolle Serie auch gegen die Bayern?

Fakt ist aber auch: Mit einem Sieg würde Union Berlin die Tabellenspitze erklimmen. Daran möchte Fischer aber momentan nicht denken. "Das ist gerade eine schöne Momentaufnahme. Unser Start war nicht schlecht und auch jetzt wollen wir wieder unser Bestmögliches tun." Das wird auch nötig sein, um die Bayern zu ärgern. Und um die Serie von saisonübergreifend elf unbesiegten Bundesligaspielen fortzuführen.