Union muss "harte Nuss" Bochum knacken - Spielmacher Stöger im Fokus

Union Berlin muss im Abstiegsduell gegen Bochum das Tor wieder treffen. Laut Trainer Nenad Bjelica geht das nur mit harter Arbeit.

Die zweite Hälfte von Union Berlin in Mönchengladbach (0:0) gibt zumindest ein wenig Grund zur Hoffnung, dass die Eisernen ihre Sieglosserie von fünf Spielen am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim so wichtigen Abstiegsduell gegen den VfL Bochum beenden. "Wir haben dominiert und waren defensiv trotzdem stabil", fasste Trainer Nenad Bjelica die zweiten 45 Minuten zusammen. Daran müsse seine Mannschaft nun anknüpfen.

Nur der Treffer hat einmal mehr gefehlt. "Wir müssen versuchen, das Tor mit harter Arbeit zu provozieren", sagte der Coach, der einen klaren Vorteil darin sieht, dass Union noch zwei der verbleibenden drei Partien vor dem eigenen Publikum austrägt: "Wir alle wissen, dass es nicht leicht ist, in der Alten Försterei zu spielen. Mit 20.000 Leuten auf deiner Seite ist es einfacher, die Dinge auf dem Platz umzusetzen."

Stöger "müssen wir unter Kontrolle bekommen"

Hinzu kommt, dass der VfL Bochum mit nur sieben ergatterten Zählern das schwächste Auswärtsteam der Bundesliga stellt. Und dennoch möchte Bjelica den Kontrahenten nicht unterschätzen. Der Kroate beschrieb die Ruhrpottler als "harte Nuss", die es zu knacken gelte: "In den letzten zwei Spielen waren sie sehr gut drauf. Auch mit ihrem neuen Trainer haben sie ihren Spielstil nicht verändert."

Bei den Bochumer steht vor allem Kevin Stöger, an dem Union dem Vernehmen nach weiterhin großes Interesse zeigt, im Rampenlicht. Der kreative Mittelfeldakteur kommt in der laufenden Spielzeit auf 16 Scorerpunkte (sieben Tore, neun Vorlagen). Das ist auch an Bjelica nicht vorbeigegangen. "Er ist ein sehr guter Spieler mit einem feinen linken Fuß. Er schießt alle Standards, ist dabei sehr gefährlich. Ihn müssen wir unter Kontrolle bekommen", betonte der 52-Jährige.

Union muss sich das Tor "erarbeiten"

Und sein Team selbst benötige auf der anderen Seite weiter Geduld, um die Tore zu erzielen: "Wir haben mit der Mannschaft darüber gesprochen. Wir müssen es uns erarbeiten. Vielleicht härter als die anderen Teams." In den zurückliegenden acht Begegnungen sind den Eisernen nur drei Treffer gelungen. Das Kardinalproblem im Abstiegskampf.

"Wir brauchen absolute Konzentration und Disziplin. Aber das habe ich bei der Mannschaft im Training gesehen, sie hat sehr fokussiert gearbeitet", so Bjelica, der bis auf Jakob Busk alle Spieler zur Verfügung hat. Bleibt aus Sicht des 1. FC Union nur zu hoffen, dass die Akteure am Sonntag vor dem Tor genauso fokussiert zu Werke gehen.