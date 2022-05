Union in Freiburg erneut ohne Baumgartl - Fragezeichen hinter Heintz

In Freiburg kann Union Berlin im Ringen ums internationale Geschäft alles klar machen und im besten Falle sogar die Aussichten auf das Erreichen der Europa oder gar Champions League erhöhen.

In Freiburg muss Union-Trainer Urs Fischer in der Defensive ein Personalpuzzle lösen. IMAGO/Matthias Koch

Die letzte nationale Auswärtsreise dieser Saison ist für den 1. FC Union Berlin die weiteste. Es geht ins rund 800 Kilometer entfernte Freiburg. Während ein Teil der 2700 Anhänger mit einem Sonderzug inklusive Rückfahrt 31 Stunden unterwegs sein wird, fliegt die Mannschaft im Prinzip direkt vor. Sie setzt im Breisgau mit einer Chartermaschine auf dem Flughafen auf, der direkt neben dem neuen Freiburger Stadion liegt. Beim Sport-Club soll es zählermäßig eine Punkt(e)landung geben.

Champions League weiterhin greifbar

Mit einem Sieg würde Union die erneute Europacup-Qualifikation aus eigener Kraft sichern. Die TSG Hoffenheim, die zwei Runden vor Schluss fünf Punkte hinter dem Tabellensiebenten Union rangiert, hätte dann keine Chance mehr zum Überholen.

Die Eisernen könnten zudem noch mehr Druck auf die bislang noch vor ihnen befindlichen Mannschaften ausüben. Der 1. FC Köln, RB Leipzig und Freiburg sind noch in Reichweite. Wenn es perfekt läuft, ist zum Saisonfinale neben der Europa League auch die Königsklasse noch drin.

Fischer lobt "sensationellen" SCF

Allerdings ist Pokalfinalist Freiburg auch einer der spielstärksten und unangenehmsten Kontrahenten, die Union derzeit kriegen kann. Symbolisch verneigte sich Union-Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor den Freiburgern. Die bisherige Saisonleistung sei "sensationell", so der Schweizer: "Ich ziehe den Hut. Sie stehen zurecht im Pokalfinale und im Rennen um die internationalen Plätze."

Union kommt nach fünf Ligaspielen ohne Niederlage in Folge aber ebenso durchaus selbstbewusst daher. Zumal der SC im alten Freiburger Stadion in der Spielzeit 2019/20 (3:1 im DFB-Pokal) und in der Vorsaison 2020/21 (1:0 in der Bundesliga) schon zwei Mal auswärts bezwungen werden konnte.

Die Statistik der jüngeren Vergangenheit spricht nach 0:0 im Hinspiel sogar eher für Union. Doch beim Wiedersehen mit Nico Schlotterbeck und Keven Schlotterbeck, die jeweils über ein Jahr Union-Erfahrung verfügen, plagen die Gäste durchaus Besetzungssorgen in der Hintermannschaft.

Timo Baumgartl fällt mit einem Infekt weiter aus. Der Einsatz des Ex-Freiburgers Dominique Heintz (Knöchelprobleme) ist offen. Am Donnerstag musste Heintz die Einheit vorzeitig abbrechen. Ein Fragezeichen steht auch hinter Mittelfeldmann Andras Schäfer, der nach überstandener Covid-19-Infektion erst seit Dienstag wieder trainiert.

van Drongelen aus Krankenhaus entlassen

Thema der PK am Donnerstag war auch der schwere Autounfall des im Januar zum KV Mechelen ausgeliehen Verteidigers Rick van Drongelen. Bei einem Zusammenstoß in den Niederlanden kam der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs ums Leben. "Wir sind in Kontakt mit Rick, insbesondere Profifußball-Geschäftsführer Oliver Ruhnert hält den Kontakt. Rick konnte inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Er ist trotzdem sehr betroffen, sehr traurig, in so einen Unfall verwickelt worden zu sein", sagte Unions Vereinssprecher Christian Arbeit. "Bei allem, was wir bisher wissen und was der Ermittlungsstand ist, trifft ihn keine Schuld. Trotzdem ist man natürlich betroffen, wenn so etwas passiert. Wir versuchen, ihn entsprechend aufzumuntern."