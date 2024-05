Union hat Kontakt mit Heldt aufgenommen

Union Berlin könnte sich nach dem Klassenverbleib anders ausrichten. Nach kicker-Informationen beschäftigen sich die Eisernen mit Horst Heldt als neuem Sportchef.

Bereit für eine Aufgabe in Berlin? Horst Heldt. imago images

Der 1. FC Union Berlin hat nach kicker-Informationen Kontakt mit Horst Heldt aufgenommen. Dieser könnte bei den Eisernen als neuer Sportchef fungieren und in dieser Rolle die Nachfolge von Oliver Ruhnert antreten. Wie genau es mit Ruhnert, dem aktuellen Geschäftsführer Profifußball, weitergeht, ist noch ungewiss. Fest steht laut Dirk Zingler nur, dass der 52-Jährige Union erhalten bleibt - vermutlich in einer anderen Rolle.

Vor kurzem hatte der Präsident in einer Pressekonferenz verkündet, dass die Zusammenarbeit mit Ruhnert in der neuen Spielzeit fortgesetzt werde: "In welcher Funktion und wie konkret, werden wir nach der Saison wie immer besprechen. Vielleicht bleibt er Geschäftsführer Profifußball, vielleicht nimmt er eine andere Funktion ein."

So könnte es sein, dass Ruhnert einen anderen Posten bekleidet und Heldt als Geschäftsführer Profifußball bei den Köpenickern übernimmt. Sollte es zu einem Engagement kommen, würde der 54-Jährige vermutlichen seinen Vertrauten Gerhard Zuber mitbringen.

Ruhnert und Heldt kennen und schätzen sich

Mit diesem hat er bei Hannover 96 und Schalke 04 vertrauensvoll zusammengearbeitet. Ruhnert und Heldt kennen und schätzen sich ebenfalls aus gemeinsamen Schalker Zeiten. Erstgenannter war von 2011 bis 2017 Leiter der Nachwuchsabteilung bei den Königsblauen und zuvor noch als Scout aktiv gewesen. Heldt war von Juli 2010 bis März 2011 Vorstandsmitglied bei Schalke, ehe er zum Sportvorstand aufrückte.