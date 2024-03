Nach schwachem Start: Adeyemi und Maatsen schießen BVB zum Sieg

Dank eines hart erarbeiteten 2:0-Erfolgs bei Union Berlin verteidigte Borussia Dortmund seinen Vorsprung auf RB Leipzig im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Unions Trainer Nenad Bjelica tauschte nach dem 2:2 gegen Heidenheim auf drei Positionen: Während Diogo Leite (nach Gelb-Sperre) und Volland (nach Gelb-Rot-Sperre) für Knoche und Aaronson (beide Bank) wieder in die Startelf rückten, musste Gosens (5. Gelbe Karte) pausieren. Für ihn spielte Roussillon.

BVB-Coach Edin Terzic nahm nach der Heimniederlage gegen Hoffenheim (2:3) zwei Wechsel vor, die mit ein paar positionsbedingten Umstellungen einhergingen. Statt Malen (5. Gelbe Karte) und Reus (Bank) begannen Süle und Adeyemi. Can rückte somit aus der Innenverteidigung ins defensive Mittelfeld vor, Brandt in die offensive Zentrale.

Tousart verzieht knapp - BVB mit Problemen

Die Köpenicker erwischten den besseren Start, liefen Dortmund aggressiv an und forcierten so immer wieder Ballverluste der Gäste. Früh kam Union so zu einer Großchance: Nach Absatzablage von Volland ging ein Schuss von Tousart - weil Meyer noch entscheidend mit dem Fuß dran war - knapp am Tor vorbei, während Schäfer nur knapp verpasste (6.).

Der BVB dagegen tat sich im Spielaufbau äußert schwer und kam in der ersten halben Stunde nicht einmal zu einem Torschuss, geschweige denn zu einer Torchance, während Union auf der Gegenseite immer wieder Nadelstiche setzte - allein der zählbare Ertrag fehlte den Eisernen.

Adeyemi schlenzt sehenswert

Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte entwickelte die Borussia plötzlich mehr Zug in den Aktionen und wurde prompt gefährlich. Schlotterbeck scheiterte nach einem Eckball aus sehr kurzer Distanz am stark parierenden Rönnow (35.), der auch kurz darauf bei einem von Brandt noch tückisch abgefälschten Maatsen-Schuss auf dem Posten war (38.).

Doch mit der dritten guten Chance gelang der Terzic-Elf dann doch das 1:0 - weil Adeyemi mit einem Schlenzer aus halbrechter Position vom Strafraumrand sehenswert mit Hilfe der Unterkante der Querlatte vollstreckte (41.).

Meyer verhindert den Ausgleich - Maatsen entscheidet

Nach der Pause entwickelte sich zunächst ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten: Füllkrug scheiterte an Rönnow (52.), auf der Gegenseite vereitelte Meyer gegen Volland mit einer Glanzparade das 1:1 (56.). Im weiteren Verlauf kontrollierte die Borussia die Partie besser und besser und ließ die bemühten Köpenicker kaum mehr zu klaren Abschlüssen kommen. Erst in der Schlussphase erhöhte Union noch einmal den Druck und kam durch Vertessen noch zu einer Chance (86.).

Der Siegtreffer fiel kurz darauf aber auf der Gegenseite, als Maatsen den Ball von Juranovic eroberte - der Zweikampf hielt auch einem VAR-Check stand - und nach Solo schließlich Rönnow abgeklärt zum 2:0 überwand (90.).

Auf Union wartet in der kommenden Woche der nächste Gegner aus den ersten Fünf der Bundesliga, für die Eisernen geht es am Freitag zum VfB Stuttgart (20.30 Uhr). Dortmund steht vor einem erneuten Auswärtsspiel, am Samstagabend ist der BVB in Bremen zu Gast (18.30 Uhr).