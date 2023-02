Union Berlin winkt Sprung auf Rang eins

Union kann gegen Schlusslicht Schalke seine Erfolgsserien fortsetzen. Die Münchner Niederlage in Mönchengladbach gibt zusätzliche Motivation.

Schalke 04 kommt am Sonntag (15.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei für den 1. FC Union Berlin als "Sandwich-Gegner" daher. Vor dieser Bundesligapartie hatte Union am Donnerstag im Play-off-Hinspiel zum Achtelfinale der Europa League bei Ajax Amsterdam (0:0) gespielt. Am kommenden Donnerstag (21 Uhr) reisen die Niederländer zum Rückkampf an.

Dazwischen muss für Schalke die volle Konzentration gelten. Seit dem späten Samstag wissen die Köpenicker, dass sie durch die 2:3-Niederlage des FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach durch einen Sieg aus eigener Kraft auf Rang eins springen können. Zuletzt war dies am 30. Oktober nach einem 2:1-Heimsieg gegen die Gladbacher der Fall gewesen.

Duell der Gegensätze gegen S04

Dass die Rückkehr auf den Platz an der Sonne zur Debatte steht, konnte Trainer Urs Fischer am Samstagnachmittag bei der Pressekonferenz vor dem Auftritt gegen Schalke noch nicht wissen. Aber er beantwortete die Frage, wie das neue Saisonziel aussieht, nachdem Union die ursprünglich avisierte 40-Punkte-Marke bereits in der Vorwoche mit dem 2:1-Erfolg bei RB Leipzig übersprungen hatte. "Wir versuchen, uns zum dritten Mal in Folge für das europäische Geschäft zu qualifizieren", sagte Fischer.

Union ist gegen Schalke haushoher Favorit. Zu Hause ist die Elf seit 15 Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Der neue Rekord von fünf Bundesligasiegen in Folge kann gegen Schalke ausgebaut werden, das seit sechs Bundesliga-Begegnungen und 37 Auswärtsspielen im Oberhaus sieglos ist.

Rotation in der Startelf?

Fischer verteilte dennoch Lob an das Schlusslicht. "Wenn man die letzten drei Spiele nimmt, hat Schalke drei Mal zu Null gespielt. Sie erzielten auch kein Tor, hatten aber ihre Möglichkeiten. Die Mannschaft hat sich stabilisiert", so Fischer.

Bis auf den nach seiner Fußverletzung mit einem Spezialschuh und auf Krücken laufenden Mittelfeldmann Andras Schäfer sind alle Akteure fit. Im Vergleich zum Europacup-Match in Amsterdam dürften die Verteidiger Christopher Trimmel, Niko Gießelmann, Mittelfeldmann Janik Haberer und Angreifer Jordan Siebatcheu für Josip Juranovic, Jerome Roussillon, Morten Thorsby und Kevin Behrens in die Startelf rotieren.