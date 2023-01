Union Berlin verpflichtet WM-Dritten Juranovic

Union Berlin hat einen Ersatz für den zum BVB gewechselten Julian Ryerson gefunden: Wie die Eisernen am Sonntag bekanntgaben wechselt WM-Fahrer Josip Juranovic nach Köpenick.

Den Wechsel hatte Celtic-Coach Ange Postecoglou bereits am Samstag bestätigt, als er nach dem Pokalspiel gegen Greerock Morton (5:0) verriet, dass Juranovic auf dem Weg zum Medizincheck bei Union sei und er davon ausgehe, dass "er, wenn alles gut geht, wechseln wird." So ist es nun auch gekommen. Juranovic kommt aus der schottischen Premiership von Celtic Glasgow.

Über Vertragsdetails wurden keine Angaben gemacht, jedoch berichtete "Sky Sports Scotland" von einer Sockelablöse von rund acht Millionen Euro, während drei Millionen an Boni noch on top kommen könnten. Sollte das so sein, dann wäre Juranovic der neue Rekordtransfer der Eisernen.

"Mit dem Wechsel zu Union erfüllt sich für mich der Traum, in einer der besten Fußballigen der Welt spielen zu dürfen", wird Juranovic in einer Klubmitteilung zitiert: "Die Bundesliga ist intensiv und robust und kommt so meinem Spiel zugute. Ich freue mich, bald vor den Fans an der Alten Försterei spielen zu können."

Starke Auftritte bei der WM

Sportlich machte der 27-Jährige zuletzt vor allem in Katar von sich Reden. Bei der WM spielte der 1,73 m große Flügelmann rechts hinten in der Viererkette der Kroaten - und überzeugte durchaus (sechs Spiele, kicker-Notenschnitt von 3,33). Mit seiner Zweikampf- und Laufstärke trug er zur defensiven Stabilität der Kroaten bei und gewann am Ende die Bronze-Medaille. Insgesamt bestritt er 27 Länderspiele für sein Heimatland.

Auf Klubebene schaffte er einst bei Hajduk Split den Durchbruch auf der großen Bühne, ehe er über Legia Warschau, wo er auf Anhieb Meister wurde, nach Glasgow kam. In Schottland entwickelte er sich dann zu einer wichtigen Stütze, auch aufgrund seiner Flexibilität. Juranovic kann die gesamte rechte Seite beackern, aber auch links hinten oder im zentralen Mittelfeld spielen. Mit Celtic holte er auch das Double.

In Berlin freut man sich jedenfalls auf den Neuen. "Josip wird mit seinem Tempo, seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten gut zu uns passen. Wir sind überzeugt mit ihm einen Spieler zu verpflichten, der uns schnell weiterhelfen kann", meint Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert.