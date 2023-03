Union Berlin verlängert mit Ausrüster bis 2030

Der 1. FC Union Berlin wird auch in den nächsten Jahren von "Adidas" ausgestattet. Am Mittwoch vermeldeten die Eisernen die vorzeitige Verlängerung der Partnerschaft.

Mitten in der sportlichen Hochphase hat der 1. FC Union den noch bis 2025 gültigen Vertrag mit Ausrüster "Adidas" vorzeitig langfristig verlängert. Wie der Bundesliga-Dritte am Mittwochvormittag mitteilte, ist der neue - und mutmaßlich höher dotierte - Kontrakt mit dem fränkischen Unternehmen bis 2030 gültig.

"Adidas" war zur Saison 2019/20 zunächst Schuhpartner bei Union - damals noch Zweitligist - geworden und weitete ein Jahr später die Partnerschaft auf die komplette Spiel- und Trainingskleidung aller Union-Mannschaften aus.

Zingler: "Die langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit gibt uns als Klub Kraft"

"Die Entwicklung von Union Berlin ist beeindruckend. Die Eisernen sind sympathisch und erfolgreich", sagt der "Adidas"-Vorstandsvorsitzende Björn Gulden, der den neuen Vertrag gemeinsam mit Union-Präsident Dirk Zingler im Hauptquartier in Herzogenaurach unterzeichnete. "Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft für große Fußballbegeisterung in Berlin und über die Stadtgrenzen hinaus sorgen."

Über die neuen finanziellen Rahmenbedingungen machten beide Parteien erwartungsgemäß keine Angaben. "'Adidas' ist ein starker Partner, der uns seit vielen Jahren begleitet", wird Zingler in der Klubmitteilung zitiert. "Die langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit gibt uns als Klub Kraft - wir sind stolz auf diese Partnerschaft und freuen uns auf die weiteren gemeinsamen Jahre."

Nicht ausgeschlossen, dass "Adidas" in der neuen Saison mit dem Union-Trikot auch Champions-League-Präsenz erhält. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ist nach 22 Spieltagen Tabellendritter der Bundesliga mit zwei Punkten Vorsprung auf den Fünften SC Freiburg. Außerdem stehen die Eisernen im Achtelfinale der Europa League (gegen Union Saint-Gilloise) und im Viertelfinale des DFB-Pokals (gegen Eintracht Frankfurt). Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erwarten die Berliner in der Liga den 1. FC Köln an der Alten Försterei.