Union Berlin schnappt sich Diogo Leite

Union Berlin setzt in der kommenden Bundesliga-Saison auf Diogo Leite. Der 23-jährige Innenverteidiger kommt auf Leihbasis aus Portugal.

Er hat bis 2024 einen Vertrag beim FC Porto, zuletzt spielte er für Sporting Braga - und in der bevorstehenden Bundesliga-Runde wird er das Trikot von Union Berlin tragen: Diogo Leite, 23 Jahre jung, Innenverteidiger, Linksfuß.

Wie die Eisernen bestätigten, wird sich der Portugiese dem FCU auf Leihbasis anschließen und in der kommenden Saison in Berlin-Köpenick spielen.

"Nach insgesamt fünf Jahren als Profi in Portugal freue ich mich sehr auf eine neue Herausforderung in meiner Karriere", wird der Neuzugang in der Pressemitteilung von Samstagvormittag zitiert. "In Berlin sehe ich für mich persönlich die Chance, mich in einer europäischen Top-Liga und in der Europa League zu beweisen und weiterzuentwickeln."

Von Seiten des Unioner Sport-Geschäftsführers Oliver Ruhnert heißt es: "Wir sehen in Diogo einen hochspannenden und noch entwicklungsfähigen Spieler, der bereits international Erfahrungen gesammelt hat. Dazu ist er flexibel und vielseitig einsetzbar, sodass sich uns mehr Möglichkeiten in der Defensive bieten."

Europa-League-Erfahrung mit Braga

Im vergangenen Jahr war Leite von Porto nach Braga ausgeliehen und absolvierte nicht nur 23 Spiele in der Liga, sondern auch sechs Europa-League-Partien.

"Mit meiner internationalen Erfahrung möchte ich zu einer erfolgreichen Saison für Union in allen drei Wettbewerben beitragen", so der 1,88 Meter große Verteidiger, der am Samstag bereits am Trainingsplatz der Eisernen zu finden war. Im Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger in Österreich stand für den Abwehrspieler aber zunächst individuelles Training an - zusammen mit Kevin Möhwald. Der Mittelfeldspieler konnte nach seiner Corona-Erkrankung die Quarantäne verlassen, ist am Freitag angereist und nun auch in den Übungsbetrieb eingestiegen.