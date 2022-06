"Unheimlicher talentierter" Borges Sanches jetzt Gladbach-Profi

Kurz nach seinem 18. Geburtstag hat Yvandro Borges Sanches seinen ersten Profivertrag bei Borussia Mönchengladbach unterschrieben - A-Nationalspieler ist er schon.

Im April hatte Sportdirektor Roland Virkus im kicker-Interview angekündigt, die Säule Nachwuchs bei Borussia Mönchengladbach wieder zu stärken. Und Yvandro Borges Sanches sei dabei "mit Sicherheit ein Kandidat, den wir kurzfristig im Auge haben".

Knapp zwei Monate später hat Virkus das untermauert: Borges Sanches, seit dem 24. Mai erst 18 Jahre alt, hat seinen ersten Profivertrag bei den Fohlen erhalten - mit einer "langfristigen" Laufzeit, wie es in der Pressemitteilung vom Mittwoch lediglich heißt.

Schon ein Regionalliga- und acht A-Länderspiele

Borges Sanches, ein flinker Offensivspieler, spielte zuletzt vornehmlich in der Gladbacher U 19, einmal auch schon für die U 23 in der Regionalliga West. Seit dem 4. September 2021 ist er außerdem luxemburgischer Nationalspieler mit inzwischen acht Länderspielen (ein Tor). In Zukunft winken erste Profiminuten im Borussia-Trikot.

"Yvandro hat eine tolle Entwicklung genommen und ist bei uns zum A-Nationalspieler Luxemburgs herangereift. Er ist unheimlich talentiert, schnell und stark im Eins-gegen-eins", sagt Virkus. "Wir sehen noch weiteres großes Entwicklungspotenzial in ihm und freuen uns daher, dass er unseren Weg in den nächsten Jahren mitgehen wird."

Borges Sanches war 2020 von RFC Union Luxemburg an den Niederrhein gewechselt. "Borussia war für mich der erste Klub im Ausland. Der Verein hat mir auf Anhieb viel Vertrauen geschenkt und ich habe mich sofort sehr wohlgefühlt", sagt er. "Ich freue mich sehr über den neuen Vertrag und dass Borussia mit mir auch in die Zukunft blickt."