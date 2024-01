Undav betreibt Eigenwerbung für die Heim-EM

Sein Ziel ist die Europameisterschaft im kommenden Sommer in Deutschland. Nach zwei Spielen vergeudeter Torchancen erzielte Stuttgarts Deniz Undav gegen RB Leipzig (5:2) einen Dreierpack. Die perfekte Eigenwerbung.

Ausgerechnet gegen ihren bisherigen Angstgegner konnten die Stuttgarter den jüngsten Negativtrend stoppen. Die zwei Niederlagen beim 1:3 bei Borussia Mönchengladbach sowie das 0:1 beim VfL Bochum hatten den Start ins neue Jahr mächtig getrübt. Leipzig, das zuvor in elf Ligaduellen neunmal als Sieger den Platz verlassen und dem VfB nur zwei Remis gegönnt hatte, bot allerdings eine desolate Partie und den Steigbügelhalter raus der Tristesse.

Undav toppte seinen Dreierpack bereits

Der Traditionsklub von 1893 siegte eindrucksvoll mit 5:2 - dank Deniz Undav. Statt in vorderster Spitze diesmal halbrechts hinter Jamie Leweling positioniert, konnte der 27-Jährige einmal mehr seine Schlitzohrigkeit ausspielen. Undav nutzte die vielen Unaufmerksamkeiten der RB-Defensive zu drei Treffern. Sein erster Dreierpack in der Bundesliga. Ein Unikat und Kunststück, dass er in Belgien allerdings bereits getoppt hat.

Im Trikot von Union Saint-Gilloise erzielte der 27-Jährige am 15. Spieltag der Saison 2021/22 beim 7:1-Erfolg bei KV Oostende gleich vier Treffer und bereitete einen weiteren vor. Dennoch ist der Dreierpack vom vergangenen Wochenende "in so einem Spiel ein überragendes Gefühl", das Undav diesmal etwas speziell feiern musste. Ehefrau Tanja war zu Hause geblieben. "Ihr ging es nicht so gut", erzählt der schwäbische Zweittorjäger neben Serhou Guirassy, der deswegen vor lauter Glück Liebesgrüße verschickte. Mit einem mit den Händen geformten und in die TV-Kameras gehaltenen T.

Nimmt Nagelsmann Undav mit zur Heim-EM? "Es liegt an ihm"

Ganz andere Grüße gingen an Julian Nagelsmann. Kontakt mit dem Bundestrainer besteht bereits. Eine Nominierung für die kommenden Länderspiele im Frühjahr und die Heim-EM im kommenden Sommer steht im Raum. Was passiert, "liegt an ihm", sagt Undav. "Ich gebe einfach Gas, versuche gut zu spielen und wenn ich Tore machen kann, versuche ich, die zu machen. Wenn ihm das gefällt, dann schauen wir mal, was passiert."

Wer kann 12 Treffer in 16 Bundesligaspielen ignorieren. Undavs Chancen stehen sicher nicht schlecht. Dagegen mischt sich in die Freude der Stuttgarter über ihren Torjäger etwas Sorge. Der 27-Jährige ist von Brighton Hove & Albion bis zum Sommer ausgeliehen. Die vereinbarte Kaufoption wird mit jedem Erfolg teurer, eine Verpflichtung dadurch schwerer. Zumal auch noch weitere zahlungskräftige Konkurrenz angelockt zu werden droht.

Porsche-Millionen nicht für teure Transfers

Dass der VfB von der DFL Grünes Licht für die 41,5 Millionen Euro schwere Beteiligung von Porsche bekommen hat, macht es nicht besser. Das Geld, so heißt es schon seit dem ersten Tag des Bekanntwerdens dieser Hochzeit, sei für die finanzielle Konsolidierung des klammen Klubs gedacht. Heißt: Teure Transfers sind nicht drin. Was Fabian Wohlgemuth noch einmal bestätigt. "Wir können auch in Zukunft zwar in jedes Regalfach hineinschauen. Auch in das unserer aktuellen Tabellennachbarn. Realistisch einkaufen können wir aber leider nur ein paar Preissegmente tiefer."

Wohlgemuth wird wieder kreativ und kompromissbereit sein müssen. Zumal auch die Vorgabe, im Sommer rund 35 Millionen Euro an Transfereinahmen zu generieren, bisher außer Frage steht. Was zu Geduld zwingt. "Organisches Wachstum braucht Zeit und läuft nicht linear. Wenn wir uns das nicht eingestehen, werden wir den Kreislauf der letzten Jahre nicht verlassen."