"Unbürokratische Hilfe": Lok-Leipzig-Sponsor repariert Zwickauer Toiletten

Der finanziell klamme FSV Zwickau wird schon bald wieder über eine funktionierende Toilettenanlage im Gästebereich verfügen. Nach der Verwüstung durch Fans des 1. FC Lok Leipzig hat sich ein Sponsor der Messestädter zur kostenfreien Reparatur entschlossen.

"Wütend und betroffen", so reagierte der 1. FC Lok Leipzig auf die massiven Sachbeschädigungen, die ein Teil seiner Anhänger beim jüngsten Gastspiel beim FSV Zwickau angerichtet hatte. Bei Niccolo Arnold, Geschäftsführer der Green Energy Systems GmbH, dessen Unternehmen Lok sponsert und dessen Fanherz für den Traditionsklub aus dem Stadtteil Probstheida schlägt, löste der Vorfall "Beschämung" aus.

Daher entschloss sich der Inhaber des Sanitärbetriebs, den Zwickauern die kostenfreie Wiederherstellung der Toilettenanlagen anzubieten, was die finanziell angeschlagenen Westsachsen dankend annahmen. Schließlich war inklusive der beschädigten Drehkreuze im Eingangsbereich von einem Schaden in Höhe von 20.000 Euro die Rede. In Richtung Arnold und seines Teams richtete der FSV "ein großes und herzliches Dankeschön" und hob das "Verantwortungsbewusstsein und die unbürokratische Hilfe" hervor.

Bereits am Freitag soll sich die GGZ Arena wieder in einem einwandfreien Zustand präsentieren, wenn der BFC Dynamo zum Regionalliga-Spiel gastiert.