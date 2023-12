Fan-Randale: Lok-Gastspiel kostet Zwickau knapp 20.000 Euro

Die Freude über den ersten Sieg seit September war beim FSV Zwickau groß. Randalierende Lok-Anhänger im Gästebereich trübten dennoch die Stimmung.

Lucas Will und Maximilian Somnitz (beide Zwickau) im im Zweikampf mit Zak Piplica und Abou Ballo. IMAGO/Kruczynski

Ja, ist denn heut' schon Weihnachten? Zumindest wie eine vorzeitige Bescherung angefühlt, hatte sich der 3:2-Heimsieg gegen Lok Leipzig für die bis dato 97 Tage sieglose Schwäne. "Diese Atmosphäre im Stadion, diese Dramatik, erlebst du vielleicht einmal in der Saison. Dafür lebt man als Spieler und Trainer", verlieh Cheftrainer Rico Schmitt seinen Gefühlen Ausdruck.

Ganze acht Spiele lagen zwischen dem letzten Heim- und zugleich Ligasieg gegen den FC Hansa Rostock II, dem nun zugleich die rote Laterne übergeben wurde. Entsprechend groß war die Anspannung zuvor. Das spürte man, entnahm man den Gesprächen. Insofern war es auch eine Frage der Moral, die Zwickau zeigte. Immerhin liegt ein Seuchenjahr mit Drittliga-Abstieg, Fast-Insolvenz und anhaltenden finanziellen Problemen hinter den Westsachsen. Dass Ruhe bewahrt und nicht in Aktionismus verfallen wurde, zahlte sich aus. "Diese drei Punkte waren eminent wichtig für die Mannschaft, unsere Fans und den Verein. Das 3:2 war hochverdient, weil wir deutlich mehr investiert haben. Wir leben noch", sagt Schmitt.

Ich sehe, wie das Trainerteam arbeitet und versucht, sich gegen die Widerstände zu stemmen. Robin Lenk, Sportdirektor

Sportdirektor Robin Lenk hatte unlängst klargemacht, dass sich die Trainerfrage für ihn nicht stellt und auch eine Punktevorgabe bis Weihnachten nicht ausgeben wollen. "Ich sehe, wie das Trainerteam arbeitet und versucht, sich gegen die Widerstände zu stemmen, seien es die Verletzungen oder die finanziellen Zwänge, die uns bei der Kaderplanung eingeschränkt haben", sagte Lenk vor gut einem Monat. Nur 1,1 Mio. Euro für die Profiabteilung, davon rund 800.000 Euro rein für den Kader lassen keine großen Sprünge zu. Jeder gesparte Euro kommt der Konsolidierung des nach wie vor mit knapp zwei Millionen Euro verschuldeten Vereins zugute.

Insofern schmerzt es, dass nach Abpfiff des Derbys einige Lok-Fans eskalierten und die Drehkreuze sowie Sanitäranlagen im Gästebereich verwüsteten. Der entstandene Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Es ist nicht die einzige Aktion gewesen, mit der die Messestädter auffielen. So wurden in der ersten Halbzeit mehrere pyrotechnische Erzeugnisse gezündet und auch ein Böller auf den Rasen geworfen, der Nahe des Strafraums explodierte. Dazu wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eine dem Vernehmen nach von Zwickauer Anhängern entwendete Zaunfahne präsentiert, die mit offener Flamme an mehreren Stellen angezündet wurde.