"Wütend und betroffen": Lok Leipzig reagiert auf "Zerstörungswut" in Zwickau

Zwei Tage nachdem Anhänger des 1. FC Lok Leipzig in Zwickau im Bereich des Gästeblocks schwere Sachbeschädigungen verübt hatten, meldet sich Lok mit einer deutlichen Stellungnahme zu Wort.

Randale in Zwickau: Einige Fans von Lok Leipzig richteten im Gästebereich schwere Schäden an. IMAGO/Sports Press Photo

Zerstörte Sanitäranlagen und beschädigte Drehkreuze - ein Teil der Fans des 1. FC Lok Leipzig hat bei der 2:3-Niederlage am Samstag beim FSV Zwickau ein betrübliches Bild abgegeben und zudem, laut FSV, einen Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro verursacht. In einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme verurteilt der 1. FC Lok diese Sachbeschädigungen "auf das Schärfste".

"Eine solch beispiellose Zerstörungswut macht uns wütend und betroffen. Wir möchten uns hiermit noch einmal in aller Form beim FSV Zwickau und dem Stadionbetreiber entschuldigen", schreiben die Leipziger. Der Verein kündigt an, "in enger Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden alles in seiner Macht Stehende" zu tun, "um die Verantwortlichen zu identifizieren und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um ähnliche Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern." Denn dieses Verhalten "steht im klaren Widerspruch zu den Werten, für die der 1. FC Lokomotive Leipzig steht: Fairness, Respekt und Leidenschaft für den Fußball".

Gleichzeitig appelliert Lok "an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein unserer Fans, damit der Fußballplatz ein Ort des friedlichen Wettbewerbs und der Gemeinschaft bleibt".