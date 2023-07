Umworbener Bennetts entscheidet sich für Wiesbaden

Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden verstärkt sich auf der linken Außenbahn mit Keanan Bennetts, der zuletzt beim SV Darmstadt 98 unter Vertrag stand.

Keanan Bennetts bleibt in der 2. Bundesliga und schließt sich dem SV Wehen Wiesbaden an. IMAGO/Jan Huebner

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich auf der offensiven Außenbahn verstärkt: Keanan Bennetts, der noch bis Ende Juni beim Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt unter Vertrag gestanden hatte, wechselt ablösefrei innerhalb Hessens zum SVWW. Das gaben die Rot-Schwarzen, die über die Vertragslaufzeit keine Angaben machten, am Freitag bekannt.

"Seine schnellen Dribblings und präzisen Flanken stellen die Gegner immer wieder vor große Herausforderungen", lobte Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim Zweitliga-Aufsteiger, die "Explosivität und Geschwindigkeit" des Neuzugangs, der sich "trotz des großen Interesses anderer Zweitligisten" letztlich für die Wiesbadener entschied. Am Freitag stand der 24-Jährige bereits mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Trainingsplatz.

Ausgebildet bei den Spurs - Bundesligadebüt in Gladbach

Der Deutsch-Engländer stammt aus der Jugend der Tottenham Hotspur, im Jahr 2018 erfolgte der Wechsel zu Borussia Mönchengladbach, wo er im Juni 2020 sein Bundesligadebüt feierte. Nach seinem Ende bei den Fohlen im Sommer 2022 entschieden sich die Darmstädter zunächst gegen eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers, Mitte Oktober vergangenen Jahres erfolgte dann aber schließlich doch der Wechsel zu den Lilien.

In der vergangenen Spielzeit kam Bennetts in der 2. Bundesliga - stets als Joker - insgesamt 15-mal zum Einsatz (kein Tor). Nun freut sich sich der 24-Jährige auf das "sehr familiäre Umfeld" in Wiesbaden, dass "der richtige nächste Schritt für mich ist“. Bei den Hessen wird er die Rückennummer elf tragen.