Umgeknickt: Jetzt auch Zittern um Elvedi

Neuer Tag, neue Sorgen bei Borussia Mönchengladbach. Am Donnerstag musste Nico Elvedi das Training verletzungsbedingt abbrechen. Droht den Fohlen vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der nächste Ausfall?

Die Trainingseinheit war schon weit vorangeschritten, als es passierte: Elvedi knickte unglücklich um, blieb zunächst am Boden liegen, humpelte dann vom Platz und musste das Training schließlich vorzeitig beenden. Die nächste Sorge für Cheftrainer Daniel Farke, der schon einige Verletzte zu beklagen hat und nun abwarten muss, wie schwer es Elvedi erwischt hat. Einen weiteren Ausfall kann der VfL-Coach definitiv nicht gebrauchen: Im schlimmsten Fall stehen Farke im Auswärtsspiel bei Tabellenführer Union am Sonntag acht Profis nicht zur Verfügung.

Gestern vermeldete die Borussia einen positiven Coronatest von Stefan Lainer. Dann müssen die Fohlen schon seit geraumer Zeit auf die Langzeitverletzten Florian Neuhaus (Teilriss des hinteren Kreuzbandes), Ko Itakura (Teilriss des Innenbandes im Knie) und Hannes Wolf (Labrumabriss im Schultergelenk) verzichten.

Das Union-Spiel verpasst Kouadio "Manu" Koné aufgrund einer Gelbsperre, nachdem der Mittelfeldspieler bei der 1:3-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt seine fünfte Verwarnung kassierte. Und zusätzlich stehen ganz dicke Fragezeichen hinter Yann Sommer (Bänderriss mit Kapselrissbeteiligung im Sprunggelenk) und Jonas Hofmann (Schultereckgelenksprengung), die sich beim DFB-Pokal-Aus bei Zweitligist Darmstadt 98 verletzt hatten.

Die Personalnot ist aktuell groß in Gladbach - und das vor dem Hintergrund, dass es sportlich zurzeit ohnehin nicht gerade rund läuft. In den vergangenen fünf Pflichtspielen gab es einen Sieg, das spektakuläre 5:2 im Derby gegen den 1. FC Köln, ein Unentschieden (Wolfsburg) und gleich drei Niederlagen (Bremen, Darmstadt, Frankfurt). Auffällig dabei vor allem die Anfälligkeit in der Defensive: 14 Gegentore kassierte die Farke-Elf in diesen fünf Begegnungen.

Doch es gibt auch kleine Hoffnungsschimmer vor dem Wochenende. Lainer, Hofmann und selbst Sommer sind für Sonntag noch nicht komplett abgeschrieben. Und vielleicht erweist sich ja Elvedis Verletzung nicht als so schwerwiegend, dass der Innenverteidiger fürs Union-Spiel passen muss.