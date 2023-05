Umbruch mit vielen Fragezeichen: Blickt Tottenham doppelt nach Leverkusen?

Die Tottenham Hotspur suchen weiterhin einen Trainer und einen Sportdirektor für die neue Saison. Spielt bei beiden Posten Bayer Leverkusen eine Rolle?

Maximal ein Platz in der Europa League ist für die Tottenham Hotspur in den verbleibenden beiden Pflichtspielen dieser verkorksten Saison noch drin, in der eigentlich ein Ticket für die Königsklasse angepeilt worden war. Im Sommer kommt es in der sportlichen Führung zum großen Umbruch - nur die Namen sind weiterhin unklar.

Der Trainerposten, auf dem sich die Spurs nach der Trennung von Antonio Conte im März mit Interimslösungen durchhangeln, muss ebenso neu besetzt werden wie der des Sportdirektors. Fabio Paratici war nach seiner Sperre im Zuge des Finanzskandals bei Juventus Turin gesperrt worden und daraufhin zurückgetreten.

Steidten peilt ein neues Projekt mit mehr Entscheidungsmacht an

Bei der Suche nach einem Nachfolger für den Italiener blicken die Londoner offenbar auch nach Deutschland. Wie der "Guardian" berichtet, ist Tim Steidten einer von drei Top-Kandidaten. Der 44-Jährige war bis zur überraschenden Trennung Mitte März Kader-Manager bei Bayer Leverkusen und in dieser Rolle die rechte Hand von Simon Rolfes, der vor der Saison vom Sportdirektor zum Sport-Geschäftsführer aufgestiegen war.

Damals hatten die Leverkusener den Posten des Sportdirektors lieber unbesetzt gelassen, als Steidten zu befördern, der als sehr ambitioniert gilt und für den Sommer ein neues Projekt mit mehr Entscheidungsmacht anpeilt. Nun könnte er es womöglich in der Premier League realisieren, nachdem er im Herbst bereits mit dem FC Chelsea Gespräche geführt hatte. 2019 hatte Rolfes Steidten von Werder Bremen zu Bayer 04 gelotst.

Dem Bericht zufolge hat Tottenham außerdem Lee Dykes auf dem Zettel, der als Technischer Direktor beim FC Brentford Interesse geweckt hat. Den dritten Namen, mit dem die Spurs-Bosse liebäugeln, nannte der "Guardian" nicht.

Nagelsmann offenbar kein Thema mehr - dafür Xabi Alonso?

Die Trainersuche läuft parallel ebenfalls auf Hochtouren, ein Ergebnis ist aber derzeit nicht abzusehen. Zuletzt war durchgesickert, dass Julian Nagelsmann kein Thema mehr sei. Angeblich spielte dabei auch die Unklarheit bei der Paratici-Nachfolge eine Rolle.

Als einer von mehreren Trainerkandidaten wird Xabi Alonso gehandelt, der in Leverkusen noch bis Sommer 2024 unter Vertrag steht - und der Steidten bestens kennt.