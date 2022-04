Um ein weiteres Jahr: Rostock bindet Trainer Härtel

Hansa Rostock hat die Verträge von Chefcoach Jens Härtel sowie von Co-Trainer Ronny Thielemann verlängert. Damit geht man bei der Kogge mit den beiden Fußball-Lehrern in die fünfte gemeinsame Spielzeit.

Seit 9. Januar 2020 ist Härtel gemeinsam mit Thielemann Trainer der Kogge, die sich unter der Leitung des 52-Jährigen stetig nach oben entwickelt und im Sommer letzten Jahres die Rückkehr in die Zweitklassigkeit gefeiert hat. In der ersten Saison im Unterhaus seit der Spielzeit 2011/12 ist Rostock auf bestem Weg in Richtung Klassenerhalt, bei fünf übrigen Spielen beträgt der Vorsprung auf Platz 16 satte neun Punkte. "Noch ist der Klassenerhalt nicht gesichert, darum gilt es nach wie vor, alle Kraft und Konzentration auf dieses große Ziel zu richten", warnt Sportvorstand Martin Pieckenhagen, der dennoch überzeugt ist, "dass dies mit unserem Trainerteam gelingen wird".

Nach der Heimniederlage gegen Nürnberg (0:2) Ende Februar fand sich Hansa noch auf dem Abstiegsrelegationsplatz wieder, doch dann folgten vier Siege in Serie - unter anderem auf Schalke (4:3) und gegen St. Pauli (1:0). "Wenn wir unser großes Ziel in dieser Saison erreichen und die Klasse halten, werde ich mich freuen, auch weiterhin ein wichtiger Teil des Hansa-Maschinenraums zu sein", wird Härtel, der mittlerweile weit über 1000 Tage an der Ostsee im Amt ist, in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Sein Assistent Thielemann ist derweil "der festen Überzeugung, dass die Entwicklung unserer Mannschaft auch weiterhin positiv verlaufen wird". Nach der jüngsten Niederlage in Düsseldorf (0:3), über die "alle noch etwas sauer sind" (Härtel), ist Hansa am Ostersonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zuhause gegen Regensburg gefragt. Gegen den Jahn will Rostock laut Härtel "mit einer Stimmung wie gegen St. Pauli", "die Marke von 40 Punkten erreichen".