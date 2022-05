Ulms Beck geht ablösefrei nach Heidenheim: "Passt perfekt zu unserem Weg"

Adrian Beck wird ab Sommer beim 1. FC Heidenheim spielen. Der zentrale Mittelfeldmann kommt ablösefrei aus der Regionalliga Südwest.

Beck spielt derzeit beim SSV Ulm 1846 Fußball und führt dort mit elf Treffern die interne Torschützenliste an. Nun wagt er den Schritt in die 2. Liga: Der 24-Jährige, der mit den Donaustädtern aktuell auf Rang zwei in der Regionalliga Südwest steht, kommt ablösefrei an die Brenz und erhält einen Vertrag bis 2025. "Adrian Beck passt perfekt zu unserem Weg, auf entwicklungsfähige, hungrige Spieler zu setzen. In Ulm gehört er zu den absoluten Leistungsträgern", sagt Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald in einer Mitteilung der Schwaben. "Wir sind deshalb überzeugt, dass er mit seinen fußballerischen Offensiv-Qualitäten als Topspieler der Regionalliga Südwest den Sprung in die 2. Bundesliga bei uns schaffen kann."

Der gebürtige Crailsheimer wurde bei der TSG Hoffenheim ausgebildet und ging 2017 zur Neckarsulmer Sportunion. 2018 schloss er sich dem SSV Ulm an, den er im Januar 2019 Richtung Belgien verließ. Nach einem Jahr bei Royale Union Saint Gilloise und einer Leihe in die zweite schottische Liga zum Hamilton Academical FC kam er 2020 wieder zurück in die Münsterstadt.

"Der FCH hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Top-Adresse im gesamten deutschen Profifußball entwickelt", sagt der künftige Heideneimer selbst. "Umso mehr hat mich gefreut, dass sich die Verantwortlichen sehr um mich bemüht haben. Ich bin jetzt schon heiß darauf, in der kommenden Saison für den FCH in der 2. Bundesliga anzugreifen."