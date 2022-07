Überraschungskandidat Buchanan: Frühe Werder-Chance?

Eigentlich war die Rangordnung auf der linken Außenbahn beim SV Werder Bremen klar geregelt: Der gesetzte Anthony Jung sollte mit Lee Buchanan ein Backup bekommen. Nun könnte der Neuzugang zunächst seinen Startelfplatz einnehmen.

Lee Buchanan könnte in der 1. DFB-Pokalrunde in der Startelf stehen. IMAGO/Nordphoto

Es dauerte 18 Minuten in der Partie gegen Besiktas Istanbul (1:2), da gab Jung das Zeichen zur Auswechslung: Oberschenkelprobleme. Mehr als zwei Wochen liegt dieses abschließende Testspiel im Trainingslager des SV Werder Bremen in Österreich zurück. Seitdem hat der Mann für die linke Außenbahn auch die zwei weiteren Testspiel-Gelegenheiten verpasst - es waren die letzten vor dem Pflichtspielstart am kommenden Montag im DFB-Pokal in Cottbus.

Reicht das, um gegen den Regionalligisten in der Startelf aufzulaufen? Zwar nannte Ole Werner Jung am Samstag "relativ wahrscheinlich" als "eine Option", doch auch der Trainer betonte, dass "es eng wird", weil er nur die ersten beiden Testspiele der Vorbereitung absolvieren konnte - jeweils für lediglich 45 Minuten. Das muss nicht zwingend etwas heißen, weil der 30-Jährige die von Werner als überaus wichtig erachteten Automatismen aus der Vorsaison noch verinnerlicht hat. Zumal er vergangene Woche zumindest einmal ins Mannschaftstraining zurückkehrte - und ja noch eine Trainingswoche verbleibt.

Werner: "Darum haben wir uns um ihn bemüht"

Doch sollte Jung in der Lausitz nicht von Beginn an in Frage kommen, stünde mit Lee Buchanan eine Alternative bereit, die sich zuletzt bereits bewährt hat. Beim 6:1-Sieg gegen den FC Groningen präsentierte sich der 21-Jährige als Aktivposten: präsent im Zweikampf, mit Vorwärtsdrang, guten Flanken - und seinem ersten Treffer für Werder. "Man hat schon gesehen, was seine Stärken sind und wie man ihn einbinden kann", sagte Werner: "Er kann es bei der Entscheidungsfindung im letzten Drittel noch besser machen. Aber insgesamt ist er jemand, der für sein junges Alter schon abgeklärt und ruhig ist. Er macht einen guten Eindruck. Darum haben wir uns um ihn bemüht."

Werder-Sportchef Baumann setzt auf Buchanan

Zwar hatte sich Buchanans ablösefreie Verpflichtung wegen des Insolvenzverfahrens von Derby County zuvor über Wochen hingezogen, doch nach dieser Geduldsprobe stieß der zweimalige englische U-21-Nationalspieler Anfang Juli noch während des Trainingslagers im Zillertal zur Mannschaft. Eingewöhnungszeit blieb ihm also noch nicht allzu viel. Trotzdem könnte er nun - früher als ursprünglich zu erwarten war - zu seiner Chance bei Werder kommen.

Als Frank Baumann am Sonntag beim "Tach der Fans" seine Einschätzung für eine mögliche Überraschung der Saison beim Bundesliga-Aufsteiger abgeben sollte, nannte Bremens Sportchef jedenfalls: Lee Buchanan.