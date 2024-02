Übergewicht? James verlässt Sao Paulo schon wieder

Die einst verheißungsvolle Karriere von Kolumbiens ehemaligem WM-Star James Rodriguez (32) trudelt weiterhin ernüchternd aus. Der ehemalige Real- und Bayern-Spieler verlässt auf eigenen Wunsch seinen jüngsten Arbeitgeber FC Sao Paulo - nach nur 14 Spielen, in denen der Linksfuß ein Tor und drei Vorlagen beitrug. Zuletzt spielte er keine Rolle mehr, was laut brasilianischen Medien auch an seinem Übergewicht lag. Vor seinem Abstecher zum brasilianischen Traditionsklub stand James bei Al-Rayyan SC in Katar und beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus unter Vertrag.