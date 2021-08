Uduokhai: "Ich sage nicht, ich muss weg"

Felix Uduokhai fühlt sich beim FC Augsburg weiterhin wohl und hat mit seinem Klub in der neuen Saison große Ambitionen. An seinem Ziel, früher oder später international zu spielen, ändert das aber nichts. Der 23-Jährige verspürt dabei keine Eile, macht die Tür für einen Wechsel in diesem Sommer aber auch nicht zu.

Hat Bock auf Augsburg: Felix Uduokhai. imago images/ActionPictures