Zwei Jokertore retten Milan in Udine - Rassistische Beleidigungen gegen Maignan

Die AC Milan hat in Udine einen späten Sieg gefeiert. Uninspirierte Rossoneri schenkten erst eine Führung her - in der Schlussphase drehten dann aber zwei Joker die Partie wieder zurück. Negativer Höhepunkt waren rassistische Beleidigungen gegen Maignan.

Noah Okafor posiert nach seinem 3:2-Siegtreffer. Getty Images