U-19-Kapitän Werner erhält bei Jena Vertrag bis 2027

Jannes Werner (18) unterschreibt einen langfristigen Vertrag beim FC Carl Zeiss Jena. Der Kapitän der Jenaer U-19-Bundesligamannschaft soll in der nächsten Saison zu den Profis aufrücken. "Jannes ist ein absoluter Führungsspieler und gehört zu den Säulen unserer Mannschaft. Er hat maßgeblichen Anteil an unserem Aufstieg in die U-19-Bundesliga und ist für unsere Mannschaft extrem wichtig. Er ist neben seinen fußballerischen Fähigkeiten fleißig, absolut bodenständig - einer der Fußball arbeitet", erhält der zentrale Mittelfeldspieler viel Lob von seinem aktuellen U-19-Trainer Munier Raychouni.