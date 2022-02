Twumasi verlässt Hannover doch noch

Patrick Twumasi verlässt Hannover 96 doch noch in diesem Winter. Den Offensivspieler zieht es nach Isreal.

Im September 2020 kaufte Hannover Twumasi aus seinem Vertrag bei Deportivo Alaves, in der vergangenen Spielzeit schaffte es der Ghanaer immerhin auf 23 Einsätze, in denen ihm drei Treffer und zwei Vorlagen gelangen. In dieser Saison spielte der Außenbahnspieler bisher jedoch überhaupt keine Rolle bei den 96ern, nur fünf Mal stand er in Pflichtspielen überhaupt im Kader.

In diesem Winter wollte man Twumasi nun von der Gehaltsliste bringen, zunächst fand sich aber kein Abnehmer. Das Transferfenster in Deutschland ist bereits geschlossen, ein Abgang Twumasis kam aber dennoch zustande. Maccabi Netanya, Erstligist in Israel, wo das Fenster noch bis einschließlich Donnerstag geöffnet ist, hat den 27-Jährigen unter Vertrag genommen.

"Patrick hatte zuletzt keine einfache Zeit in Hannover. Wir freuen uns, dass sich für ihn eine Möglichkeit aufgetan hat, wieder regelmäßig zu spielen und wünschen ihm auf dem weiteren Weg alles Gute", wird Sportdirektor Marcus Mann in einer Vereinsmitteilung zitiert.