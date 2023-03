Tuchels Trainingsauftakt mit Rückkehrer Choupo-Moting

Für rund 15 Minuten war das erste Training von Thomas Tuchel an der Säbener Straße für die Medienvertreter zugänglich. Gute Nachrichten gab es für die Bayern von Eric Maxim Choupo-Moting. Fraglich hingegen bleibt, ob Jamal Musiala rechtzeitig gesundet.

An diesem Dienstag ging es auch auf dem Platz los für Thomas Tuchel als Trainer des FC Bayern. Mit Mütze und und von einer Daunenjacke gut behütet - es ist zwar sonnig, aber bei drei Grad Celsius kalt in München - leitete er zusammen mit Arno Michels die erste Einheit. Inklusive kurzer Ansprache. Elf Spieler plus zwei Torhüter waren dabei; darunter die Amateure Younes Aitamer, Angelo Brückner, Taichi Fukui, Justin Janitzek, Gabriel Marusic und Aleksandar Pavlovic sowie Keeper Johannes Schenk und sechs Profis.

Neben Sven Ulreich auch Thomas Müller, Leroy Sané, Joao Cancelo, Bouna Sarr sowie - und das ist eine gute Nachricht für den deutschen Rekordmeister - Eric Maxim Choupo-Moting. Der Kameruner hatte die Länderspiele noch wegen Rückenprobleme abgesagt. Jetzt aber konnte er wieder mitmachen. Ob bei lockeren Laufeinheiten unter der Leitung von Dr. Holger Broich, bei kurzen Sprints oder am Ball. Der Stürmer, so sieht es an diesem Dienstag aus, sollte fit sein für sein Comeback beim Gipfelduell mit Borussia Dortmund am kommenden Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Zuletzt hatte Choupo-Moting, der nach Mainz 05 und Paris St. Germain nun zum dritten unter Tuchel spielen wird, noch gefehlt, war auch beim 1:2 in Leverkusen nicht mit dabei. Fraglich indes bleibt weiter der Einsatz von Jamal Musiala im Topspiel. Der 20-Jährige zog sich einen Muskelfaserriss zu und arbeitet aktuell individuell.

Die Nationalspieler kehren am Donnerstag zurück zur Mannschaft, am Freitag - bis dahin bleibt die Gruppe überschaubar - soll das Team dann erstmals im großes Kreis unter Tuchel trainieren. Mehr Einheiten stehen dem neuen Chefcoach vor dem Kracher gegen Dortmund nicht zur Verfügung.