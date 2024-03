Tuchel: "Wir sind aktuell sehr überzeugt von uns"

Vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund verteidigt Bayern-Trainer Thomas Tuchel den "Klassiker" und verrät, wie er den BVB erwartet.

364 Tage werden vergangen sein, wenn sich Thomas Tuchel am Samstagabend auf seinen Platz ganz unten am Spielfeldrand der Allianz-Arena setzt. Vor fast genau einem Jahr hatte der Trainer sein erstes Spiel beim FC Bayern geleitetet, der Gegner damals wie morgen: Borussia Dortmund.

Für Tuchel wird es der dritte und letzte "Klassiker" gegen seinen Ex-Verein sein, zumindest als Bayern-Coach. Und ganz generell fühlt sich der kommende, sogenannte Klassiker auch gar nicht wirklich an wie der Klassiker der vergangenen Tage. Das Duell der beiden Zugpferde des deutschen Fußballs. Erster gegen Zweiter oder Zweiter gegen Erster.

Die Bayern werden gegen Dortmund die Chance wahren wollen, bislang fehlerfreie Leverkusener irgendwann doch nochmal zu Fehlern zu zwingen. Und die Dortmunder wollen gegen Bayern ihren Platz vier vor RB Leipzig festigen. Ein direktes Duell um die Meisterschaft ist es, anders als in den Vorjahren, dieses Mal nicht.

"Die Tabellenkonstellation können wir jetzt nicht ändern"

"Die Tabellenkonstellation ist natürlich so, die können wir jetzt gerade nicht ändern", sagte Thomas Tuchel am Freitag. "Aber wir können natürlich einen Klassiker gewinnen, und ich glaube, spätestens morgen bei der Einfahrt ins Stadion wird sich das ziemlich normal anfühlen, so wie immer. Ein emotionales Spiel, ein sehr wichtiges Spiel, ein aufgeladenes Spiel, und ein wichtiges Spiel in der Bundesliga, mit großer Rivalität und Historie. Deswegen gibt’s da, glaube ich, keine Unterschiede."

Unterschiede nimmt er auch beim Gegner nicht wahr. "Die Dortmunder wollen ihre Serie ausbauen", glaubt Tuchel, doch schaut lieber auf die eigene. Durch drei Pflichtspielsiege in Serie, darunter das immens wichtige 3:0 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio, haben die Bayern erstmals in diesem Jahr einen kleinen Flow entwickelt. Außerdem sind sie daheim in der Liga seit zehn Jahren ungeschlagen gegen den Vizemeister, den Tuchel "sehr offensivstark" und mit "viel Geschwindigkeit" erwartet. "Sie sind sehr flexibel in ihrem Angriffsspiel und werden den Ball haben wollen."

Eine "offensive Partie" kann sich der Bayern-Trainer daher vorstellen und sagt sicherheitshalber, dass seine Mannschaft "natürlich ganz klar gewinnen" wolle. "Wir sind aktuell sehr überzeugt von uns. Wir haben einen guten Lauf, wir haben eine gute Stimmung. Es kommen Spieler zurück, leider fallen auch schon wieder vier aus. Aber trotzdem ist es eine gute Stimmung, eine gute Atmosphäre."

Und die soll unbedingt bestehen bleiben. In der Liga, wo die Minimalchance auf die zwölfte Meisterschaft in Serie weiterhin besteht. Und vor allem in der Königsklasse, wo am nächsten Dienstag das Hinspiel beim FC Arsenal ansteht.