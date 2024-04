Tuchel verteilte die "Note 6": Ausgerechnet Turpin pfeift Bayern-Real

Im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse trifft der FC Bayern am Dienstagabend auf Real Madrid. Dass ausgerechnet Clement Turpin pfeift, dürfte Trainer Thomas Tuchel wohl nur bedingt schmecken.

Wenn es am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in München darum geht, sich eine möglichst gute Ausgangslage für das Rückspiel in Madrid in einer Woche zu verschaffen, steht Clement Turpin im Fokus. Ausgerechnet Turpin, dürfte sich wohl auch Bayern-Trainer Thomas Tuchel denken.

Der Franzose hatte in der vergangenen Champions-League-Saison das Viertelfinal-Rückspiel der Münchner, in dem es ein 0:3 gegen ManCity aufzuholen galt, geleitet. Turpin hatte beim 1:1 keine einheitliche Bewertung bei Zweikämpfen und keine einheitliche Linie im Strafmaß (kicker-Note 4,5).

Besonders Tuchel brachte die Leistung Turpins auf die Palme. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit - Joshua Kimmich hatte gerade per Handelfmeter ausgeglichen - echauffierte sich der Münchner Cheftrainer derart, dass ihm Turpin die zweite Gelbe Karte zeigte. Von der Tribüne aus schimpfte der Bayern-Coach weiter in Richtung des Unparteiischen.

Tuchel wollte nach Abpfiff bei DAZN erst "lieber nicht" über den Franzosen sprechen, um ihm Sekundenbruchteile später die "Note 6" zu geben - "von der ersten Minute, von der ersten Entscheidung an". Viele kleine Entscheidungen habe Turpin immer wieder zu Gunsten von ManCity getroffen.

Gibt es erstmals einen Verlierer unter Turpin?

Real Madrid hat derweil durchweg positive Erinnerungen an Turpin: Alle sechs Champions-League-Spiele unter der Leitung des 41-Jährigen gewannen die Königlichen (6/0/0, 16:5 Tore) - darunter auch das Endspiel in der Saison 2021/22 gegen den FC Liverpool (1:0) in Paris.

Allerdings verlor auch der deutsche Rekordmeister noch nie, wenn Turpin in der Hauptverantwortung stand: Fünf Siegen stehen drei Remis gegenüber - zu den Triumphen zählen auch das 7:1 gegen RB Salzburg in der Saison 2021/22 und das 7:2 bei Tottenham Hotspur in der Spielzeit 2019/20.

In der laufenden Saison pfiff Turpin vier Champions-League-Spiele. Dazu zählen auch Reals 3:2-Auswärtssieg in Neapel und das 1:1 von Union Berlin bei Sporting Braga, als Turpin (kicker-Note 2,5) mit Sikou Niakaté einen Profi der Hausherren noch vor der Pause mit Rot vom Platz stellte.