Tuchel über die Schiedsrichter-Leistung: "Note sechs"

Trotz des Ausscheidens im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City durch das 1:1 im Rückspiel (Hinspiel 0:3) zeigte sich Thomas Tuchel keineswegs unzufrieden - zumindest nicht mit seiner Mannschaft.

"Ich glaube, wir hatten sie wieder am Haken, noch mehr als wir sie schon in Manchester am Haken hatten. Von daher bin ich wirklich zufrieden", meinte der Münchner Coach nach der Mittwochspartie bei "DAZN" recht überschwänglich. Warum es dennoch nicht mit dem Weiterkommen klappte? "Wir haben in 180 Minuten aber wirklich gar nichts als Verstärkung und Mutmacher bekommen an Spielglück, um das noch einmal umzudrehen", so Tuchel weiter.

Ähnlich sah es auch Oliver Kahn. "Dieses Spiel heute hat gezeigt, zu was die Mannschaft fähig ist. Ich habe heute vieles gesehen, was wir in den letzten Spielen in der Bundesliga brauchen werden", meinte der Vorstandsvorsitzende der Bayern, der sich dementsprechend vor sein Team stellte: "Die Mannschaft hat alles reingeworfen und man kann der Mannschaft sicher vieles machen, aber keinen Vorwurf."

Tuchel hadert mit Platz und Turpin

Anders als mit seinem Team war Tuchel indes keineswegs mit allem zufrieden, was er in der Partie erlebt hatte. Denn: "Zwei konnten das Niveau nicht halten: Das waren der Platz und der Schiedsrichter", so der 49-Jährige. Richtig konkret werden wollte Tuchel zur Leistung des französischen Unparteiischen Clement Turpin und seines Gespanns zwar "lieber nicht", fügte aber dann doch die Wertung an: "Note sechs. Von der ersten Minute, von der ersten Entscheidung an."

Vor allem ein paar nicht abgepfiffene Fouls der Gäste in der Anfangsphase hatte die Bayern-Bank schon früh in Rage versetzt. So sah Torwarttrainer Michael Rechner schon Mitte der ersten Hälfte die Gelbe Karte. Thomas Tuchel wiederum wurde von Turpin in der Schlussphase nach zwei schnellen Gelben Karte nacheinander per Ampelkarte des Innenraums verwiesen (86.). Co-Trainer Zsolt Löw erhielt kurz darauf sogar glatt Rot (87.).

Kahn: Mit Tuchel wieder "ganz nach oben"

Apropos Bestrafung: Kahn wiederum bestätigte, dass Sadio Mané neben seiner Suspendierung für das Hoffenheim-Spiel eine rekordverdächtige Geldstrafe erhalten hatte, meinte zu dem Thema aber auch: "Die Sache ist erledigt."

Hinsichtlich der nun verfehlten Titelziele in Pokal und Champions League äußerte sich der 52-Jährige ebenso - und sprach seinem neuen Coach großes Vertrauen aus: "Wir haben uns auch gewünscht, dass wir gegen Freiburg und ManCity weiterkommen. Aber wir sind total überzeugt davon, dass wir mit Thomas Tuchel wieder die Qualität bekommen, um früher oder später wieder dort zu sein, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich ganz nach oben."

Von Kritik aufgrund der turbulenten letzten Wochen wollte sich Kahn nicht ausnehmen. "Wir hinterfragen uns permanent. Es geht jetzt erst einmal darum, deutscher Meister zu werden. Und dann werden wir uns die Fragen stellen, vieles, vieles überdenken und in uns gehen."