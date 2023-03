Tuchel und Choupo-Moting: Unter keinem Trainer war der Stürmer besser

Erst Mainz, dann Paris, jetzt München. Die Wege von Eric Maxim Choupo-Moting und Thomas Tuchel kreuzten sich mehrmals. Wie es begann, welche Positionen der Angreifer spielte und welchen Einfluss der neue Bayern-Trainer auf seine Karriere hatte - für Choupo-Moting war Tuchel bislang ein Glücksfall.

Als Thomas Tuchel bei seiner offiziellen Vorstellung durch das Stadion geführt und ihm seine künftige Heimkabine gezeigt wird, grinst er und sagt: "Zum dritten Mal - der arme Kerl." Natürlich scherzhaft und mit Vorfreude auf Eric Maxim Choupo-Moting. Nach den Stationen beim 1. FSV Mainz 05 und Paris St. Germain kreuzen sich die Wege des Trainers und des Stürmers nun beim FC Bayern erneut.

Top-Scorer in Mainz

2011 wechselte Choupo-Moting vom Hamburger SV zu den Nullfünfern, die Tuchel im Jahr 2009 übernommen hatte. Unter Tuchel kam Choupo-Moting auf insgesamt 81 Einsätze, 49-mal stand er in der Startelf. Interessant dabei: 28-mal begann er im linken Mittelfeld, 18-mal in der Spitze, zweimal dahinter und einmal im rechten Mittelfeld. In der besagten Premierensaison 2011/12 wurde Choupo-Moting unter Tuchel mit zehn Toren bester Torschütze der Mainzer in der Bundesliga. Gleichzeitig war er mit vier Assists in dieser Spielzeit der beste Vorlagengeber und damit mit 14 Scorerpunkten der Top-Scorer beim FSV.

Ihre gemeinsame Zeit ging bis 2014. Sowohl der Spieler als auch der Trainer verließen den Klub. Den Angreifer zog es zum FC Schalke 04, den Coach nach einem Jahr Auszeit zum Revier-Rivalen Dortmund. Nun standen sich die beiden im Derby gegenüber - zwei Saisons. 2017 reiste Choupo-Moting weiter nach England, zu Stoke, Tuchel pausierte ein Jahr, startete 2018 bei Paris St. Germain. Und mit ihm: Choupo-Moting, der in dieses Starensemble als gern-gesehene Option kam.

Auf 51 Einsätze kam der heute 33-Jährige unter Tuchel bei Paris. Anders als in Mainz, wo er häufig noch als Linksaußen eingesetzt wurde, war er in Paris hauptsächlich als Neuner tätig. 17-mal bei 21 Startelf-Nominierungen begann er in der Spitze, zweimal dahinter, zweimal auf dem linken Flügel. Neun Tore resultierten in der Zeit von 2018 bis Dezember 2020. Gut zweieinhalb Jahre später kam es jetzt in München zur Wiedervereinigung.

Unter keinem anderen Trainer hat Choupo-Moting in seiner Karriere häufiger gespielt als unter Tuchel. Hinter den 132 Pflichtspielen unter Tuchels Amtszeit folgt sogar schon die Zeit unter Julian Nagelsmann mit 52 Partien. Hinzukommt: Choupo-Moting hat unter keinem Trainer mehr Pflichtspiel-Tore erzielt als unter Tuchel. So arm ist der Kerl dann doch nicht.