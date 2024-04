Tuchel spricht von Upamecanos "großen individuellen Fehlern" - und schützt ihn

Nach Bayerns schmucklosem 2:0-Heimsieg gegen Köln sprach Trainer Thomas Tuchel von defensiven Schwächen - und ging näher auf den "Fall" Dayot Upamecano ein.

Angesichts der aussichtslosen Position im Meisterrennen - Leverkusen kann am Sonntag aus eigener Kraft erstmals den wichtigsten nationalen Titel holen - verkam Bayerns Heimspiel gegen Köln zur lästigen Pflicht. Am Ende gewannen die Münchner mit 2:0, ohne dabei allerdings zu glänzen. Schon gar nicht defensiv.

"Wir hatten große Torchancen, wir haben allerdings auch große Torchancen zugelassen", bilanzierte Thomas Tuchel in seinem Eröffnungsstatement auf der Pressekonferenz am Samstagabend: "Schon in der Anfangsphase waren es in den ersten 20 Minuten zwei oder drei - und dann haben wir in der letzten Minute natürlich nochmal eine große Chance mit selbst verschuldet und mit aufgelegt."

Gemeint war die Szene in der 89. Minute, in der Dayot Upamecano den Ball ohne Not in die Füße von Luca Waldschmidt spielte. Gerade so bügelte Eric Dier die Situation aus, auch den Nachschuss konnte FC-Stürmer Steffen Tigges nicht nutzen. Vier Minuten später machte Thomas Müller den Deckel drauf - und ließ auch Upamecano aufatmen.

Auf den wankelmütigen Franzosen angesprochen, äußerte sich Tuchel ausführlich. "Ich hoffe, dass er weiß und spürt, dass er unsere volle Unterstützung hat", begann der Bayern-Coach: "Wir kennen sein Potenzial, wir wissen um seine Qualitäten. Ich weiß persönlich um seinen riesengroßen Ehrgeiz."

Dann folgt das größere Aber. "Natürlich sind das im Moment zu viele große individuelle Fehler, die entscheiden auf dem höchsten Niveau die Spiele", stellte Tuchel klar: "Heute hat uns Köln nochmal vom Haken gelassen, weil das wäre natürlich ein grober individueller Fehler gewesen. Und natürlich war Upamecano da zuletzt an zu vielen Toren direkt beteiligt."

Einsatz gegen Arsenal? "Das kann am Mittwoch nötig sein"

Dennoch seien "solche Phasen" auch auf diesem Niveau normal. "Dann gibt es einfach umso mehr Unterstützung und umso mehr Nähe", erklärte Tuchel seinen Umgang mit dem nach 61 Minuten eingewechselten Franzosen: "Ich weiß um seinen Ehrgeiz, wir wissen um sein Potenzial. Und das kann am Mittwoch nötig sein, dass er spielt, dass er spielen muss, dass er rein muss, um eventuell einen riesengroßen Erfolg für uns zu sichern."

Tuchel habe gar keine Zeit, um groß "nachzukarten und auch keine Zeit ständig den Finger in die Wunde zu legen. Sondern wir müssen positiv bleiben, und er kriegt volle Unterstützung."

In der Champions League kam Upamecano in dieser Saison sechsmal zum Zug (kicker-Notenschnitt 3,25), dabei allerdings noch nie von der Bank. Nach seinem schwachen Auftritt in Rom (0:1, kicker-Note 6) waren seine Dienste vorerst nicht mehr gefragt.