Tuchel lobt "unsichtbare Drecksarbeit" - "Knieverletzung" bei Coman

Der FC Bayern musste sich ordentlich strecken für den 3:2-Erfolg in Augsburg - oder, wie Thomas Tuchel es nannte, "viel unsichtbare Drecksarbeit" erledigen. Ins Lob für sein Team mischten sich auch Sorgen um den verletzt ausgewechselten Kingsley Coman.

Zweimal hatte der FC Bayern in Augsburg mit zwei Toren geführt, gerade am Ende musste der Rekordmeister aber noch um den Auswärtssieg zittern. "Weil wir zwei Elfmeter in fünf Minuten verursacht haben, das ist sehr ungewöhnlich", lautete die erste Erklärung von Thomas Tuchel nach der Partie bei "Sky". Dadurch habe es sich seine Mannschaft selbst "ein bisschen schwer gemacht". Weil Manuel Neuer den ersten Augsburger Strafstoß, den er selbst verursacht hatte, parierte und "nur" Ermedin Demirovic vom Punkt traf, feierte der Rekordmeister den zweiten Sieg in Folge.

Dass das Nervenkostüm des Bayerntrainers aber deutlich angespannt ist, verdeutlichte eine Szene unmittelbar nach dem Augsburger 2:3 in der fünften Minute der Nachspielzeit. Aleksandar Pavlovic stürzte beim Luftzweikampf über Arne Maier hinweg und prallte hart auf den Boden. Während der 19-Jährige sich auf dem Boden krümmte, waren die Worte "Bist du behämmert?" zu hören. Sie stammten von Tuchel. "Da hat sich jemand auf der Bank (der Augsburger, Anm. d. Red.) beschwert. Wir hatten einen verletzten Spieler da liegen, er hat es nicht gesehen, das sind eben Emotionen."

Krampf bei Pavlovic - Weitere Untersuchungen bei Coman

Emotionen, die angesichts der letzten Tage erklärbar sind. Schließlich musste Tuchel mit Konrad Laimer (Wadenverletzung), Dayot Upamecano (Oberschenkelverletzung) und Joshua Kimmich (Schulterverletzung) erneut drei Ausfälle hinnehmen. Hinzu kam noch, dass in der ersten Hälfte Kingley Coman verletzt ausgewechselt werden musste. Während es sich laut Sportdirektor Christoph Freund bei Pavlovic nur um einen Krampf handelte, war die erste Prognose bei Coman nicht gut.

Kingsley Coman musste gestützt das Feld verlassen. IMAGO/Eibner

FCA-Angreifer Phillip Tietz war bei seinem missglückten Klärungsversuch im Vorfeld des Münchner Führungstreffers auf das linke Bein des Franzosen gefallen. Coman konnte nicht mehr auftreten und verließ das Stadion auf Krücken. "Es ist eine Knieverletzung", sagte Tuchel. "Es gab keine Chance, weiterzuspielen." Über das Ausmaß sollen weitere Untersuchen aufklären: "Wir werden morgen die Bänder checken im Knie. Ich kann nicht spekulieren, aber es ist extrem schmerzhaft."

Lob für Guerreiro und das gesamte Team

Ein weiterer Ausfall käme angesichts der angespannten Personalsituation zur absoluten Unzeit. In Augsburg musste Raphael Guerreiro als Rechtsverteidiger aushelfen - für den Linksfuß das erste Mal seit seinem Wechsel 2016 nach Deutschland. "Sehr gut", lautete Tuchels Note für Guerreiro, wie auch für die gesamte Mannschaft. "Ich fand es von allen gut."

Gerade auch deshalb, weil es in Augsburg nicht einfach ist, zu bestehen. "Viel unsichtbare Drecksarbeit" habe seine Mannschaft akzeptieren müssen. "Das haben wir gut gemacht", so Tuchel. Speziell die neu zusammengewürfelte letzte Defensivreihe aus Guerreiro, Matthjis de Ligt, Eric Dier und Alphonso Davies bekam ein Lob vom Trainer.

Freund zuversichtlich bei Boey-Transfer

Dass Tuchel zukünftig wieder mehr Auswahl hat, daran arbeiten die Münchner aktuell. Von Galatasaray soll mit Sacha Boey ein Rechtsverteidiger kommen. Der 23-Jährige ist bereits zum Medizincheck in München, Freund ist zuversichtlich, dass auch die letzten Vertragsdetails bald geklärt sind: "Wir werden sehen, ob wir es heute noch schaffen oder morgen, aber am Wochenende hoffentlich."