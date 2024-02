Tuchel legt sich auf Dier, Kim und Kimmich fest

Am Freitag, um 20.30 Uhr, gastiert der FC Bayern beim SC Freiburg. Am Tag davor gibt Trainer Thomas Tuchel einige Personal-Updates.

Matthijs de Ligt muss am Freitag beim Auswärtsspiel in Freiburg aufgrund einer Gelbsperre zuschauen. Trainer Thomas Tuchel bleiben drei Optionen: Eric Dier, Min-Jae Kim und Dayot Upamecano. Letzterer jedoch ist - nach seinem Platzverweis - am kommenden Dienstag für das Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom gesperrt. Bayerns Chefcoach verrät an diesem Donnerstag im Rahmen der Pressekonferenz: Kim wird für de Ligt in die Startelf rutschen. Das sei sinnvoller, auch mit Blick auf den Rhythmus, als Upamecano von Beginn an zu bringen. Heißt zugleich, dass auch Dier wieder von Anfang an spielen wird.

Darüber hinaus legte sich Trainer Tuchel auch auf der Rechtsverteidiger-Position fest: Joshua Kimmich wird dort wieder auflaufen. "Er spielt als Rechtsverteidiger", so Tuchel eindeutig. Auch deshalb, weil Sacha Boey und Noussair Mazraoui verletzt ausfallen und Konrad Laimer gerade erst nach Muskelbündelriss zurückgekehrt war.

Ohnehin gibt es nach dem 2:1 gegen Leipzig nicht viele Gründe für ungezwungene Wechsel in der Startelf. Allerdings gilt bei Leroy Sané höchste Vorsicht. Der Flügelspieler hat Probleme an der Patellasehne, "nicht mit der Mannschaft trainiert", erklärt der Chefcoach. Sein Einsatz in Freiburg ist offen, klärt sich kurzfristig. Alternativ böte sich Mathys Tel auf dem Flügel an. Bryan Zaragoza, der ebenfalls im Kader stehen wird, sei "eine Option", sagt Trainer Tuchel. Allerdings ist der Spanier, so heißt es an der Säbener Straße, noch ein Stück von der ersten Elf entfernt.

Abgesehen davon: Serge Gnabry meldete sich nach einer Muskel-/Sehnenverletzung zurück im Training, allerdings sei ein Kader-Comeback noch deutlich zu früh. Anders als bei Alphonso Davies, der nach seiner Innenbandzerrung am linken Knie vor einer Rückkehr in den Spieltagskader steht.