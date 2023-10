Tuchel kritisiert DFB-Trip in die USA: "Es fragt nie jemand nach"

Thomas Tuchel musste bereits erfinderisch werden beim FC Bayern. Dass fünf seiner Spieler jetzt auch noch in die USA fliegen, begrüßt der Trainer keineswegs.

Einmal, nach dem Sieg gegen Bochum, musste er hin, ansonsten blieb Thomas Tuchel zumindest von öffentlichen Oktoberfest-Besuchen verschont. Trotzdem hat die Wiesn-Zeit auch beim Bayern-Trainer, ähnlich wie fast in der gesamten Stadt, Spuren hinterlassen. Mit kratzender Stimme und trockenem Husten trat Tuchel am Freitag auf, um zwei Tage vor dem Spiel gegen Freiburg seine übliche Pressekonferenz abzuhalten.

Nach der Partie am Sonntagabend bekommt der 50-Jährige eine kleine Verschnaufpause, schließlich steht nach drei englischen Wochen in Folge gleich die nächste Länderspielunterbrechung vor der Tür. Eine extrem ungewöhnliche zugleich, die auch Tuchel verwundert: "Vor einer EM in Deutschland in Amerika gegen Mexiko zu spielen … Weiß ich nicht, ob sich mir das erschließt. Ich weiß auch nicht, ob mir das jemand so schlüssig erklären kann, dass ich es komplett verstehe. Ich weiß nicht, wer das entschieden hat, aber es ist entschieden worden."

Mammutprogramm der Nationalspieler

Am kommenden Samstag trifft die deutsche Nationalmannschaft in Hartford (Connecticut) um 21 Uhr (MESZ, LIVE! bei kicker) auf die USA, in der Nacht auf Mittwoch (2 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) in Philadelphia auf Mexiko. Mit Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Jamal Musiala und Thomas Müller sind fünf Bayern-Spieler dabei. "Die kommen am Donnerstag zurück und sitzen am Freitag im Flieger nach Mainz", ärgert sich Tuchel, am Montag darauf geht es weiter nach Istanbul, ehe nach einem Heimspiel gegen Darmstadt die Auswärtsauftritte im Pokal in Saarbrücken und in Dortmund anstehen.

Und sein Kader geht schon jetzt auf dem Zahnfleisch. "Das ist am Ende der Belastbarkeit. Da wird Ihnen kein Trainer auf diesem Niveau etwas anderes sagen", klagt Tuchel. "Nur werden wir immer erst danach gefragt, da ist alles entschieden. Es fragt nie jemand nach, bevor man was entscheidet. Und wahrscheinlich wissen sie unsere Meinung und wollen sie nicht hören. Deshalb ist das ehrlich gesagt müßig."

Die Champions League, kritisiert Bayerns Coach, "macht dann irgendwann mehr Spiele, die EM wird erweitert, die WM wird erweitert. Die Spiele werden tausende von Kilometern entfernt voneinander gespielt. Sie werden keinen Klubverantwortlichen, keinen Trainer finden, der das gut findet. Sie werden keinen Spieler finden, der Ihnen sagt: 'Ja, da kann ich richtig an mein Leistungslimit kommen mit dem Terminplan.' Aber okay, so ist es, und wir versuchen, das Beste daraus zu machen."