Tuchel: "Das kann nicht im Sinne der Spieler sein"

Nach der Länderspielpause muss der FC Bayern in der Bundesliga am Freitagabend in Köln direkt wieder ran. Trainer Thomas Tuchel nimmt die Ansetzung erneut zum Anlass für Kritik am Spielkalender.

Bis auf Manuel Neuer, Sven Ulreich und Bouna Sarr reisten alle Bayernprofis zu ihren Nationalteams, mit Min-Jae Kim und Alphonso Davies kehren die beiden letzten Spieler erst an diesem Donnerstag nach München zurück - mit Zeitverschiebung und mehr als zehnstündigen Flügen inklusive. Dass der FC Bayern direkt morgen, am Freitagabend (20.30 Uhr), in Köln ranmuss, ist diskutabel. Trainer Thomas Tuchel hatte dies bereits vor der Länderspielpause erwähnt und diese zu Recht geführte Debatte nun erneuert.

"Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr unglückliche Ansetzung", sagt der Chefcoach: "Wenn ich das als Trainer sage, wird das wieder als Entschuldigung herangeführt. Aber das ist es nicht. Wenn Sie Jürgen Klopp gehört haben, der spielt Samstagmittag gegen Manchester City." Was er damit sagen möchte, ist, dass es kein deutsches Phänomen ist, sondern ein allgemeines Problem im Fußball.

Körperliche und mentale Müdigkeit belastet

"Ich kann Ihnen sagen, dass das Feedback der Nationaltrainer ist, dass die Topspieler, die auf höchstem Niveau Champions League und in der Nationalmannschaft spielen, müde sind. Mental müde, emotional müde, erschöpft, physisch müde", so Tuchel: "Da geht es nicht nur darum, die Spielminuten zu sehen. Sie verbringen so viele Stunden im Bus, im Hotel, im Flugzeug auf Reisen. Das ist belastend. Und es kommt eine Zeitverschiebung dazu." All das muss der jeweilige Spieler erst verarbeiten, wegstecken.

Nachvollziehbar also, wenn der 50-Jährige sagt, dass diese Fußballer, bei aller Professionalität, womöglich direkt im Anschluss an solche Reisen nicht an ihr Leistungslimit kommen können. "Das kann nicht im Sinne der Spieler sein", betont Tuchel: "Und wenn es nicht im Sinne der Spieler ist, kann es nicht im Sinne des Spiels sein."

"An der absoluten Grenze, wenn nicht drüber"

Er verweist auch direkt auf die Zukunft: "Im nächsten Jahr kommen nochmals zwei Champions-League-Spiele dazu. Das ist einfach an der Grenze. Weil das Spiel mit Freude gespielt werden muss. Mit Lust. Mit Enthusiasmus. Das ist die Basis fürs Spiel und die Basis, um die Zuschauer zu begeistern." Der Matchkalender mit dieser Vielzahl an Partien und den jeweiligen Ansetzungen seien daher "an der absoluten Grenze, wenn nicht drüber", unterstreicht der FCB-Trainer einmal mehr.

Als Ausrede für das Spiel in Köln will er all dies jedoch nicht gelten lassen. "Wir werden bereit sein", sagt er: "Wir werden nicht darauf rumreiten, uns den Gegebenheiten anpassen." Um seiner Mannschaft etwas Zeit zum Verschnaufen zu geben, "haben wir uns für eine kurzfristige Anreise entschieden am Freitagmorgen", so Tuchel, dadurch sollen die Spieler die Möglichkeit haben, "Zuhause im eigenen Bett zu schlafen, ihre Familien und Partner zu sehen". Bevor es in der Liga weiter - und in die Jahresendphase geht.