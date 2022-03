Biankadi leitet per Scherenschlag ein: 1860 krönt perfekte englische Woche

Der TSV 1860 München hat einen Lauf und nun den dritten Sieg in sieben Tagen eingefahren. Beim 2:0 über den SC Verl traf Biankadi sehenswert per Scherenschlag.

Mit diesem Scherenschlag brachte Merveille Biankadi die Löwen gegen Verl in Führung. IMAGO/Sven Simon

Beide Teams trafen zuletzt auf den 1. FC Kaiserslautern, doch nur die Löwen konnten sich durchsetzen. 1860-Coach Michael Köllner nahm nach dem 2:1-Sieg im Nachholspiel unter der Woche nur eine Änderung in der Startelf vor, Neudecker kehrte nach seiner Gelbsperre zurück und ersetzte Dressel. Auch bei Verl gab es nur einen Wechsel in der Anfangsformation, im Vergleich zum 1:2 den FCK ersetzte Schwermann den gesperrten Corboz.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste, Akonos Abschluss aus fünf Metern ging aber über das Tor (3.). Die Löwen leisteten sich im Spiel nach vorne den ein oder anderen Fehlpass, erst nach zehn Minuten meldete Bär die Hausherren vor dem Verler Tor an.

Sehenswerter Scherenschlag

Es folgte eine kurze Drangphase der Gäste, diese überstanden die Löwen aber unbeschadet, da Verl nicht wirklich in Abschlusspositionen kam. Nach 26 Minuten kam der TSV in ebenjene, Deichmann flankte von rechts butterweich in den Strafraum und Biankadi vollendete per Scherenschlag sehenswert ins linke Eck - 1:0 für 1860.

Der Treffer zeigte Wirkung beim SCV, vier Minuten später klingelte es erneut im Kasten von Gäste-Keeper Thiede: Verl war aufgerückt, Biankadi schickte Bär auf die Reise und der Angreifer behielt im Eins-gegen-eins die Nerven - 2:0 (30.). In der Folge waren die Löwen um Spielkontrolle bemüht, nur Neudecker schoss vor Pausenpfiff nochmals in Richtung Tor der Gäste, aus zwölf Metern aber drüber (39.). Mit der letzten gefährlichen Aktion des ersten Durchgangs kam Verl beinahe zum Anschluss, Hiller war im direkten Duell mit Akono aber zur Stelle (45.).

Bär lässt das 3:0 liegen

Die Gäste agierten im zweiten Durchgang mit zwei frischen Kräften, Petkov und Ochojski ersetzten Stellwagen und Rabihic. Das half dem Spiel der Verler zunächst nichts, die Münchner hatten direkt das dritte Tor auf dem Fuß, Bär scheiterte diesmal aber im Eins-gegen-eins an Thiede (47.). Ähnlich klare Chancen kamen in der Folge lange nicht zustande, Petkovs Schuss aus 20 Metern (58.) war bis in die Schlussphase der gefährlichste Abschluss.

Viel spielte sich in Durchgang zwei zwischen den Strafräumen ab - und wenn Verl mal zum Abschluss kam, hatte Hiller meist keine Mühe. Die Löwen konzentrierten sich in der Schlussphase auf das Verteidigen und taten dies konsequent, so blieb es beim 2:0.

Die Giesinger klettern durch den dritten Sieg binnen sieben Tagen nun noch weiter nach oben, die Aufstiegsränge sind wieder in Reichweite. Am kommenden Freitag (19 Uhr) ist der TSV 1860 München bei Viktoria Berlin zu Gast. Der SC Verl, der weiterhin tief im Tabellenkeller stecken bleibt, empfängt am Samstagnachmittag (14 Uhr) Waldhof Mannheim.