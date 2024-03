TSG verlängert mit Drexler: "An den Profikader heranführen"

Kurz vor seinem 19. Geburtstag gibt es für Tim Drexler Grund zur Freude. Der Innenverteidiger hat nicht nur seinen Vertrag vorzeitig verlängert, sondern soll perspektivisch in den Profikader aufrücken.

Drexler hat seinen bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig verlängert und seine Unterschrift unter einen bis 2027 laufenden Lizenzspielervertrag gesetzt. "Tim ist ein großes Abwehrtalent mit unglaublich viel Entwicklungspotenzial. Er hat zuletzt immer wieder mit starken Leistungen in der Regionalliga-Mannschaft auf sich aufmerksam gemacht, obwohl er als Jahrgang 2005 noch für die U 19 auflaufen könnte", begründet Pirmin Schwegler, Leiter Profifußball, den Schritt. Drexler überzeuge durch Abgeklärtheit und Tempo.

Drexler kickt schon seit 2016 für die Kraichgauer und wurde auch seit der U 16 jeweils für die Nachwuchsteams des DFB nominiert. Seit dieser Saison gehört er fest zum Team in der Regionalliga und kam zudem am 23. Spieltag zu seiner ersten Nominierung für den Bundesliga-Kader von Trainer Pellegrino Matarazzo im Spiel bei Borussia Dortmund (2:3).

Schwegler hat einen Plan mit Drexler

So sind die Ziele auch schon fest umrissen. Drexler solle jetzt schrittweise zu den Profis aufrücken, "mit dem klaren Ziel, ihn spätestens im Sommer voll in den Bundesliga-Kader zu integrieren", wie Schwegler ausführt. So wird der 18-Jährige, der am 6. März Geburtstag feiert, künftig auch schon regelmäßig bei den Profis mittrainieren.

Allerdings soll der Innenverteidiger weiterhin Spielpraxis in der Regionalliga sammeln. Dort ist das Team von Vincent Wagner derzeit hinter den Stuttgarter Kickers auf dem zweiten Platz und Drexler fester Bestandteil in der Abwehrformation.